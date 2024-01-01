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Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
06 Марта 2024 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз, которое состоится 06 Марта 2024 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Питер Дебур
История личных встреч
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 3Даллас Старз
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
12.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5Сан-Хосе Шаркс
17.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1Сан-Хосе Шаркс
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5Даллас Старз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1Даллас Старз
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1Даллас Старз
14.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2Даллас Старз
08.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2Сан-Хосе Шаркс
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Сан-Хосе Шаркс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 6
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 7
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Даллас Старз
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТ
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Даллас Старз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6288
2 Бостон Брюинз6386
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6066
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Нью-Джерси Дэвилз6164
12 Питтсбург Пингвинз5962
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6156
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6152
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6385
2 Виннипег Джетс6083
3 Даллас Старз6383
4 Колорадо Эвеланш6381
5 Эдмонтон Ойлерз5976
6 Вегас Голден Найтс6273
7 Лос-Анджелес Кингз6072
8 Нэшвилл Предаторз6272
9 Сент-Луис Блюз6167
10 Калгари Флэймз6165
11 Сиэтл Кракен6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6155
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6036
16 Чикаго Блэкхоукс6235

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