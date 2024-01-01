Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
06 Марта 2024 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз, которое состоится 06 Марта 2024 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Питер Дебур
История личных встреч
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|19.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|01.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|17.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|14.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|62
|88
|2
|Бостон Брюинз
|63
|86
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|60
|66
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|64
|12
|Питтсбург Пингвинз
|59
|62
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|61
|56
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|61
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|63
|85
|2
|Виннипег Джетс
|60
|83
|3
|Даллас Старз
|63
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|76
|6
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|72
|8
|Нэшвилл Предаторз
|62
|72
|9
|Сент-Луис Блюз
|61
|67
|10
|Калгари Флэймз
|61
|65
|11
|Сиэтл Кракен
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|61
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|36
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|35