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Мольде - Брюгге 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Филип Глова (Словакия);
Мольде
Брюгге

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Брюгге, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
12НорвегияврОливер Петерсен
19НорвегиязщЭйрик Хёуган
25ДаниязщАндерс Хагельcкьер
31НорвегиязщМатиас Лёвик
28НорвегияпзКристоффер Хёуген
21НорвегияпзМартин Линнес
5НорвегияпзЭйрик Хестад
17НорвегияпзМатс Мёллер Дели
15НорвегияпзМаркус Коса
7НорвегиянпМагнус Эйкрем
8НорвегиянпФредрик Гульбрандсен
29БельгияврНордин Яккерс
6ГаназщДенис Одои
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
10НорвегияпзУго Ветлесен
15НигерияпзРафаэль Оньедика
20БельгияпзХанс Ванакен
8ПольшапзМихал Скурась
7ДаниянпАндреас Сков Ольсен
9ИспаниянпФерран Жутгла
Главные тренеры
НорвегияЭрлинг Моэ
История личных встреч
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч0 : 3Мольде
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матчМольде3 : 2
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа H. 6-й тур5 : 1Мольде
03.12.2023Норвегия - Элитсерия30-й турМольде1 : 1
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 5-й турМольде2 : 2
03.03.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 28-й тур0 : 3Брюгге
28.02.2024Кубок Бельгии1/2 финала. 2-й матч2 : 0Брюгге
25.02.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 27-й турБрюгге1 : 2
18.02.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 26-й тур1 : 1Брюгге
10.02.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 25-й турБрюгге4 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
07.0314.03
Аякс
Астон Вилла
07.0314.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
07.0314.03
Штурм
Лилль
07.0314.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
07.0314.03
Серветт
Виктория Пльзень
07.0314.03
Динамо З
ПАОК
07.0314.03
Маккаби Х
Фиорентина
07.0314.03

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