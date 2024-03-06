Мольде - Брюгге 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Филип Глова (Словакия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Брюгге, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|12
|вр
|Оливер Петерсен
|19
|зщ
|Эйрик Хёуган
|25
|зщ
|Андерс Хагельcкьер
|31
|зщ
|Матиас Лёвик
|28
|пз
|Кристоффер Хёуген
|21
|пз
|Мартин Линнес
|5
|пз
|Эйрик Хестад
|17
|пз
|Матс Мёллер Дели
|15
|пз
|Маркус Коса
|7
|нп
|Магнус Эйкрем
|8
|нп
|Фредрик Гульбрандсен
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|6
|зщ
|Денис Одои
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Михал Скурась
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|9
|нп
|Ферран Жутгла
Главные тренеры
|Эрлинг Моэ
История личных встреч
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 3
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 2
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа H. 6-й тур
|5 : 1
|03.12.2023
|Норвегия - Элитсерия
|30-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 28-й тур
|0 : 3
|28.02.2024
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.02.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 27-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 26-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 25-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|07.03
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|07.03
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|07.03
|14.03
| Штурм
Лилль
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|07.03
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|07.03
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|07.03
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|07.03
|14.03