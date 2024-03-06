Олимпиакос - Маккаби Т-А 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Маккаби Т-А, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
|1
|вр
|Александрос Пасхалакис
|23
|зщ
|Родиней
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|16
|зщ
|Давид Карму
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|6
|пз
|Шикинью
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|7
|пз
|Костас Фортунис
|5
|пз
|Андре Орта
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|22
|вр
|Орландо Москера
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|30
|зщ
|Матан Балтакса
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|36
|пз
|Идо Шахар
|42
|пз
|Дор Перец
|14
|пз
|Йорис ван Оверем
|16
|пз
|Габи Каниховски
|77
|нп
|Ошер Давида
|7
|нп
|Эран Захави
|17
|нп
|Милсон
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Робби Кин
История личных встреч
|05.08.2010
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|29.07.2010
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|03.03.2024
|Греция - Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|28.02.2024
|Греция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Греция - Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 1
|18.02.2024
|Греция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 4
|02.03.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 24-й тур
|4 : 0
|24.02.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 23-й тур
|1 : 0
|19.02.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 22-й тур
|1 : 5
|10.02.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|1 : 1
|05.02.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|07.03
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|07.03
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|07.03
|14.03
| Штурм
Лилль
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|07.03
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|07.03
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|07.03
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|07.03
|14.03