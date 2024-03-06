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Олимпиакос - Маккаби Т-А 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Олимпиакос
Маккаби Т-А

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Маккаби Т-А, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1ГрецияврАлександрос Пасхалакис
23Бразилиязщ Родиней
45ГрециязщПанайотис Рецос
16ПортугалиязщДавид Карму
3АргентиназщФрансиско Ортега
6Португалияпз Шикинью
32АргентинапзСантьяго Эссе
7ГрецияпзКостас Фортунис
5ПортугалияпзАндре Орта
56ПортугалияпзДаниэл Поденсе
9МарокконпАйюб Эль-Кааби
22ПанамаврОрландо Москера
5ИзраильзщИдан Начмиас
30ИзраильзщМатан Балтакса
3ИзраильзщРой Ревиво
36ИзраильпзИдо Шахар
42ИзраильпзДор Перец
14НидерландыпзЙорис ван Оверем
16ИзраильпзГаби Каниховски
77ИзраильнпОшер Давида
7ИзраильнпЭран Захави
17Анголанп Милсон
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИрландияРобби Кин
История личных встреч
05.08.2010Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчМаккаби Т-А1 : 0Олимпиакос
29.07.2010Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчОлимпиакос2 : 1Маккаби Т-А
03.03.2024Греция - Суперлига26-й турОлимпиакос3 : 0
28.02.2024Греция - Суперлига25-й тур1 : 2Олимпиакос
25.02.2024Греция - Суперлига24-й турОлимпиакос2 : 1
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч0 : 1Олимпиакос
18.02.2024Греция - Суперлига23-й тур1 : 4Олимпиакос
02.03.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 24-й турМаккаби Т-А4 : 0
24.02.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 23-й турМаккаби Т-А1 : 0
19.02.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 22-й тур1 : 5Маккаби Т-А
10.02.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 21-й турМаккаби Т-А1 : 1
05.02.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 20-й тур2 : 0Маккаби Т-А
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
07.0314.03
Аякс
Астон Вилла
07.0314.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
07.0314.03
Штурм
Лилль
07.0314.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
07.0314.03
Серветт
Виктория Пльзень
07.0314.03
Динамо З
ПАОК
07.0314.03
Маккаби Х
Фиорентина
07.0314.03

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