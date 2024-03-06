Аякс - Астон Вилла 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Астон Вилла, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|40
|вр
|Диант Рамай
|47
|зщ
|Тристан Гойер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|13
|зщ
|Ахметджан Каплан
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|25
|зщ
|Борна Соса
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|16
|пз
|Сиверт Маннсверк
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|17
|зщ
|Клеман Лангле
|15
|зщ
|Алекс Морено
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|19
|нп
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Унаи Эмери
История личных встреч
|23.10.2008
|Кубок УЕФА
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|07.02.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 0-й матч
|1 : 3
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|07.03
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|07.03
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|07.03
|14.03
| Штурм
Лилль
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|07.03
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|07.03
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|07.03
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|07.03
|14.03