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Аякс - Астон Вилла 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания);
Аякс
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Астон Вилла, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
40ГерманияврДиант Рамай
47НидерландызщТристан Гойер
2НидерландызщДевайн Ренш
13ТурциязщАхметджан Каплан
4НидерландызщЙоррел Хато
25ХорватиязщБорна Соса
38ИсландияпзКристиан Хлинссон
6АнглияпзДжордан Хендерсон
16НорвегияпзСиверт Маннсверк
8НидерландыпзКеннет Тейлор
9НидерландынпБрайан Бробби
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
17ФранциязщКлеман Лангле
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
6БразилияпзДуглас Луис
8БельгияпзЮри Тилеманс
31ЯмайканпЛеон Бэйли
19ФранциянпМусса Диаби
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
НидерландыДжон вант Схип
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
23.10.2008Кубок УЕФАГруппа F. 1-й турАстон Вилла2 : 1Аякс
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турАякс2 : 0
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й тур2 : 0Аякс
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч1 : 2 ДВАякс
18.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАякс2 : 2
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матчАякс2 : 2
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур2 : 3Астон Вилла
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турАстон Вилла4 : 2
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур1 : 2Астон Вилла
11.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турАстон Вилла1 : 2
07.02.2024Кубок Англии1/16 финала. 0-й матчАстон Вилла1 : 3
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
07.0314.03
Аякс
Астон Вилла
07.0314.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
07.0314.03
Штурм
Лилль
07.0314.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
07.0314.03
Серветт
Виктория Пльзень
07.0314.03
Динамо З
ПАОК
07.0314.03
Маккаби Х
Фиорентина
07.0314.03

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