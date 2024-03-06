Серветт - Виктория Пльзень 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Виктория Пльзень, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
|1
|вр
|Йоэль Малль
|3
|зщ
|Кэйго Цунэмото
|4
|зщ
|Стив Руй
|25
|зщ
|Дилан Бронн
|18
|зщ
|Брэдли Мазику
|9
|пз
|Мирослав Стеванович
|5
|пз
|Гаэль Ондуа
|8
|пз
|Тимоте Конья
|17
|пз
|Дерек Кутеса
|10
|пз
|Алексис Антунес
|27
|нп
|Энцо Кривелли
|36
|вр
|Мартин Едличка
|40
|зщ
|Сампсон Дью
|3
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Вацлав Емелка
|19
|зщ
|Cheick Souare
|12
|зщ
|Ибрахим Траоре
|10
|пз
|Ян Копиц
|6
|пз
|Лукаш Черв
|23
|пз
|Лукаш Калвах
|18
|нп
|Джон Москера
|15
|нп
|Томаш Хоры
Главные тренеры
|Рене Вайлер
|Мирослав Коубек
История личных встреч
|02.03.2024
|Швейцария - Суперлига
|26-й тур
|2 : 0
|25.02.2024
|Швейцария - Суперлига
|25-й тур
|0 : 1
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 1
|18.02.2024
|Швейцария - Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 0
|02.03.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|2 : 3
|24.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|0 : 2
|13.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 17-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|07.03
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|07.03
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|07.03
|14.03
| Штурм
Лилль
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|07.03
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|07.03
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|07.03
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|07.03
|14.03