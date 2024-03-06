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Серветт - Виктория Пльзень 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Серветт
Виктория Пльзень

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Виктория Пльзень, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1КипрврЙоэль Малль
3ЯпониязщКэйго Цунэмото
4ШвейцариязщСтив Руй
25ТунисзщДилан Бронн
18КонгозщБрэдли Мазику
9Босния и ГерцеговинапзМирослав Стеванович
5КамерунпзГаэль Ондуа
8ФранцияпзТимоте Конья
17АнголапзДерек Кутеса
10ШвейцарияпзАлексис Антунес
27ФранциянпЭнцо Кривелли
36ЧехияврМартин Едличка
40ЛибериязщСампсон Дью
3ЧехиязщРобин Гранач
21ЧехиязщВацлав Емелка
19ФранциязщCheick Souare
12Кот-д'ИвуарзщИбрахим Траоре
10ЧехияпзЯн Копиц
6ЧехияпзЛукаш Черв
23ЧехияпзЛукаш Калвах
18КолумбиянпДжон Москера
15ЧехиянпТомаш Хоры
Главные тренеры
ШвейцарияРене Вайлер
ЧехияМирослав Коубек
История личных встреч
02.03.2024Швейцария - Суперлига26-й турСерветт2 : 0
25.02.2024Швейцария - Суперлига25-й тур0 : 1Серветт
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч0 : 1Серветт
18.02.2024Швейцария - Суперлига24-й турСерветт2 : 1
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матчСерветт0 : 0
02.03.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 23-й тур2 : 3Виктория Пльзень
24.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 22-й турВиктория Пльзень3 : 0
17.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 21-й тур0 : 2Виктория Пльзень
13.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 17-й тур0 : 1Виктория Пльзень
10.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 20-й турВиктория Пльзень1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
07.0314.03
Аякс
Астон Вилла
07.0314.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
07.0314.03
Штурм
Лилль
07.0314.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
07.0314.03
Серветт
Виктория Пльзень
07.0314.03
Динамо З
ПАОК
07.0314.03
Маккаби Х
Фиорентина
07.0314.03

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