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Штурм - Лилль 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша);
Штурм
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Лилль, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Меркур-Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Лилль
Лилль, Франция
16ЧехияврВитезслав Ярош
22Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
42АвстриязщДавид Аффенгрубер
24БельгиязщДимитри Лавале
28АвстриязщДавид Шнегг
19СловенияпзТоми Хорват
4СловенияпзЙон Горенц-Станкович
8АвстрияпзАлександер Прасс
10ГрузияпзОтар Китеишвили
11АвстриянпМанприт Саркария
18ДаниянпМика Биерет
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
18ФранциязщБафоде Диаките
15ФранциязщЛени Йоро
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
21ФранцияпзБенжамен Андре
12ТурцияпзЮсуф Языджи
23КосовопзЭдон Жегрова
8АнглияпзАнхель Гомес
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
03.03.2024Австрия - БундеслигаБундеслига. 21-й турШтурм4 : 0
25.02.2024Австрия - БундеслигаБундеслига. 20-й тур0 : 2Штурм
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч0 : 1Штурм
18.02.2024Австрия - БундеслигаБундеслига. 19-й турШтурм1 : 1
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матчШтурм4 : 1
02.03.2024Франция - Лига 124-й тур0 : 1Лилль
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур3 : 1Лилль
17.02.2024Франция - Лига 122-й турЛилль3 : 0
10.02.2024Франция - Лига 121-й тур3 : 1Лилль
07.02.2024Кубок Франции1/8 финала2 : 1Лилль
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
07.0314.03
Аякс
Астон Вилла
07.0314.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
07.0314.03
Штурм
Лилль
07.0314.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
07.0314.03
Серветт
Виктория Пльзень
07.0314.03
Динамо З
ПАОК
07.0314.03
Маккаби Х
Фиорентина
07.0314.03

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