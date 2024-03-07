Штурм - Лилль 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Лилль, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Меркур-Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Лилль
Лилль, Франция
|16
|вр
|Витезслав Ярош
|22
|зщ
|Юсуф Газибегович
|42
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|24
|зщ
|Димитри Лавале
|28
|зщ
|Давид Шнегг
|19
|пз
|Томи Хорват
|4
|пз
|Йон Горенц-Станкович
|8
|пз
|Александер Прасс
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|11
|нп
|Манприт Саркария
|18
|нп
|Мика Биерет
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|23
|пз
|Эдон Жегрова
|8
|пз
|Анхель Гомес
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|03.03.2024
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 21-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 20-й тур
|0 : 2
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 1
|18.02.2024
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 19-й тур
|1 : 1
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|4 : 1
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|07.03
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|07.03
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|07.03
|14.03
| Штурм
Лилль
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|07.03
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|07.03
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|07.03
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|07.03
|14.03