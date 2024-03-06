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Динамо З - ПАОК 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Динамо З
ПАОК

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - ПАОК, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
ПАОК
Салоники, Греция
33ХорватияврИван Невистич
6ФранциязщМаксим Бернауэр
28МартиниказщКевин Теофиль-Катерин
13Северная МакедониязщСтефан Ристовски
39ХорватиязщМауро Перкович
25Босния и ГерцеговинапзПетар Сучич
27ХорватияпзЙосип Мишич
10ХорватияпзМартин Батурина
20КосовопзАрбер Ходжа
30ЯпониянпТакуро Канеко
9ХорватиянпБруно Петкович
42ХорватияврДоминик Котарски
19ИспаниязщХонни Отто
16ПольшазщТомаш Кендзёра
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ГаназщАбдул-Рахман Баба
27РоссияпзМагомед Оздоев
8ФранцияпзСуалихо Мейте
14СербияпзАндрия Живкович
7ГрецияпзЯннис Константелиас
11Бразилияпз Тайсон
71Испаниянп Brandon
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
15.12.2010Лига ЕвропыГруппа D. 6-й турДинамо З0 : 1ПАОК
30.09.2010Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турПАОК1 : 0Динамо З
03.03.2024Хорватия - Первая лига25-й тур1 : 1Динамо З
25.02.2024Хорватия - Первая лига24-й турДинамо З1 : 0
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матчДинамо З1 : 1
18.02.2024Хорватия - Первая лига23-й турДинамо З1 : 0
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матч0 : 1Динамо З
03.03.2024Греция - Суперлига26-й тур0 : 2ПАОК
28.02.2024Греция - Суперлига25-й тур0 : 2ПАОК
25.02.2024Греция - Суперлига24-й тур1 : 3ПАОК
18.02.2024Греция - Суперлига23-й турПАОК1 : 4
11.02.2024Греция - Суперлига22-й турПАОК1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
07.0314.03
Аякс
Астон Вилла
07.0314.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
07.0314.03
Штурм
Лилль
07.0314.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
07.0314.03
Серветт
Виктория Пльзень
07.0314.03
Динамо З
ПАОК
07.0314.03
Маккаби Х
Фиорентина
07.0314.03

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