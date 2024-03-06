Динамо З - ПАОК 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - ПАОК, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
ПАОК
Салоники, Греция
|33
|вр
|Иван Невистич
|6
|зщ
|Максим Бернауэр
|28
|зщ
|Кевин Теофиль-Катерин
|13
|зщ
|Стефан Ристовски
|39
|зщ
|Мауро Перкович
|25
|пз
|Петар Сучич
|27
|пз
|Йосип Мишич
|10
|пз
|Мартин Батурина
|20
|пз
|Арбер Ходжа
|30
|нп
|Такуро Канеко
|9
|нп
|Бруно Петкович
|42
|вр
|Доминик Котарски
|19
|зщ
|Хонни Отто
|16
|зщ
|Томаш Кендзёра
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
|27
|пз
|Магомед Оздоев
|8
|пз
|Суалихо Мейте
|14
|пз
|Андрия Живкович
|7
|пз
|Яннис Константелиас
|11
|пз
|Тайсон
|71
|нп
|Brandon
Главные тренеры
|Сергей Якирович
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|15.12.2010
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|30.09.2010
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Хорватия - Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Хорватия - Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|18.02.2024
|Хорватия - Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 1
|03.03.2024
|Греция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 2
|28.02.2024
|Греция - Суперлига
|25-й тур
|0 : 2
|25.02.2024
|Греция - Суперлига
|24-й тур
|1 : 3
|18.02.2024
|Греция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 4
|11.02.2024
|Греция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|07.03
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|07.03
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|07.03
|14.03
| Штурм
Лилль
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|07.03
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|07.03
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|07.03
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|07.03
|14.03