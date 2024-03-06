Маккаби Х - Фиорентина 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Божик-Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 8200
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Фиорентина, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Божик-Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Фиорентина
Флоренция, Италия
|40
|вр
|Шариф Кеуф
|22
|зщ
|Илай Фейнгольд
|30
|зщ
|Абдулайе Сек
|3
|зщ
|Шон Гольдберг
|27
|зщ
|Пьер Корню
|5
|пз
|Шоу
|6
|пз
|Гади Кинда
|11
|пз
|Лиор Рафаэлов
|14
|пз
|Lior Kasa
|25
|нп
|Анан Халаили
|9
|нп
|Францди Пьерро
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|8
|пз
|Максим Лопес
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Мессай Дего
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|03.03.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 24-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 23-й тур
|0 : 5
|21.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|18.02.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 22-й тур
|1 : 1
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|14.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|07.03
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|07.03
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|07.03
|14.03
| Штурм
Лилль
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|07.03
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|07.03
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|07.03
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|07.03
|14.03