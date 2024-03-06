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Маккаби Х - Фиорентина 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Божик-Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 8200
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Маккаби Х
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Фиорентина, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Божик-Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Фиорентина
Флоренция, Италия
40ИзраильврШариф Кеуф
22ИзраильзщИлай Фейнгольд
30СенегалзщАбдулайе Сек
3ИзраильзщШон Гольдберг
27ФранциязщПьер Корню
5Анголапз Шоу
6ИзраильпзГади Кинда
11ИзраильпзЛиор Рафаэлов
14ИзраильпзLior Kasa
25ИзраильнпАнан Халаили
9ГаитинпФранцди Пьерро
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
4СербиязщНикола Миленкович
16ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
8ФранцияпзМаксим Лопес
10АргентинанпНиколас Гонсалес
9АргентинанпЛукас Бельтран
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпАндреа Белотти
Главные тренеры
ИзраильМессай Дего
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
03.03.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 24-й турМаккаби Х1 : 0
25.02.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 23-й тур0 : 5Маккаби Х
21.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч1 : 1Маккаби Х
18.02.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 22-й турМаккаби Х1 : 1
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матчМаккаби Х1 : 0
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 0Фиорентина
26.02.2024Италия - Серия А26-й турФиорентина2 : 1
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур1 : 1Фиорентина
14.02.2024Италия - Серия А21-й тур2 : 0Фиорентина
11.02.2024Италия - Серия А24-й турФиорентина5 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
07.0314.03
Аякс
Астон Вилла
07.0314.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
07.0314.03
Штурм
Лилль
07.0314.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
07.0314.03
Серветт
Виктория Пльзень
07.0314.03
Динамо З
ПАОК
07.0314.03
Маккаби Х
Фиорентина
07.0314.03

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