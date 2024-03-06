Юнион - Фенербахче 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Фенербахче, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Фенербахче
Стамбул, Турция
|49
|вр
|Антони Морис
|26
|зщ
|Росс Сайкс
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|28
|зщ
|Коки Матида
|17
|пз
|Каспер Терхо
|4
|пз
|Матиас Расмуссен
|27
|пз
|Ноа Садики
|23
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|21
|пз
|Алессио Кастро-Монтес
|29
|нп
|Хокан Нильссон
|47
|нп
|Мохамед Амура
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|21
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|19
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|2
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|7
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|35
|пз
|Фред
|53
|пз
|Себастьян Шиманьски
|20
|нп
|Дженгиз Ундер
|10
|нп
|Душан Тадич
|9
|нп
|Эдин Джеко
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Жорже Жезуш
|Исмаил Картал
История личных встреч
|02.03.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 28-й тур
|0 : 2
|28.02.2024
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.02.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 27-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 2
|18.02.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 26-й тур
|1 : 3
|02.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|11.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 2
|03.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|07.03
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|07.03
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|07.03
|14.03
| Штурм
Лилль
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|07.03
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|07.03
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|07.03
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|07.03
|14.03