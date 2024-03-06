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Юнион - Фенербахче 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Юнион
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Фенербахче, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Фенербахче
Стамбул, Турция
49ЛюксембургврАнтони Морис
26АнглиязщРосс Сайкс
16АнглиязщКристиан Бёрджесс
28ЯпониязщКоки Матида
17ФинляндияпзКаспер Терхо
4НорвегияпзМатиас Расмуссен
27БельгияпзНоа Садики
23ШвейцарияпзКэмерон Пуэртас
21БельгияпзАлессио Кастро-Монтес
29ШвециянпХокан Нильссон
47АлжирнпМохамед Амура
40ХорватияврДоминик Ливакович
21НигериязщБрайт Осайи-Самуэль
19ИталиязщЛеонардо Бонуччи
2ТурциязщЧаглар Сёюнджю
7ТурциязщФерди Кадыоглу
5ТурцияпзИсмаиль Юксек
35Бразилияпз Фред
53ПольшапзСебастьян Шиманьски
20ТурциянпДженгиз Ундер
10СербиянпДушан Тадич
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ПортугалияЖорже Жезуш
ТурцияИсмаил Картал
История личных встреч
02.03.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 28-й тур0 : 2Юнион
28.02.2024Кубок Бельгии1/2 финала. 2-й матчЮнион2 : 0
25.02.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 27-й турЮнион2 : 1
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч1 : 2Юнион
18.02.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 26-й тур1 : 3Юнион
02.03.2024Турция - Суперлига28-й тур0 : 2Фенербахче
24.02.2024Турция - Суперлига27-й турФенербахче2 : 1
17.02.2024Турция - Суперлига26-й тур1 : 3Фенербахче
11.02.2024Турция - Суперлига25-й турФенербахче2 : 2
03.02.2024Турция - Суперлига24-й тур0 : 2Фенербахче
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
07.0314.03
Аякс
Астон Вилла
07.0314.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
07.0314.03
Штурм
Лилль
07.0314.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
07.0314.03
Серветт
Виктория Пльзень
07.0314.03
Динамо З
ПАОК
07.0314.03
Маккаби Х
Фиорентина
07.0314.03

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