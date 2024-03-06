Аль-Наср - Аль-Раед 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
07 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Раед, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Раед
Бурайда
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|16.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|6-й тур
|1 : 3
|04.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|29.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|4 : 4
|25.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|21.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|17.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|2 : 1
|29.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|1 : 2
|23.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|3 : 1
|29.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|19-й тур
|4 : 3
|23.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|22
|62
|2
|Аль-Наср
|22
|53
|3
|Аль-Ахли
|22
|44
|4
|Аль-Таавун
|22
|39
|5
|Аль-Иттихад
|22
|37
|6
|Аль-Иттифак
|22
|31
|7
|Аль-Фатех
|22
|31
|8
|Дамак
|22
|31
|9
|Аль-Фейха
|22
|28
|10
|Аль-Вахда
|22
|27
|11
|Аль-Шабаб
|22
|25
|12
|Аль-Халидж
|22
|24
|13
|Аль-Охдуд
|22
|23
|14
|Эр-Рияд
|22
|23
|15
|Аль-Раед
|22
|20
| 16
Зона вылета
|Абха
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Аль-Таи
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|22
|15