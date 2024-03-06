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Аль-Наср - Аль-Раед 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
07 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 23-й тур
Аль-Наср
Аль-Раед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Раед, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Раед
Бурайда
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
16.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 6-й тур Аль-Раед1 : 3Аль-Наср
04.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч 1 : 0Аль-Наср
29.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Наср4 : 4
25.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 2 : 3Аль-Наср
21.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср2 : 0
17.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур Аль-Наср2 : 1
29.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Раед1 : 2
23.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 1 : 1Аль-Раед
18.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур 3 : 1Аль-Раед
29.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 19-й тур Аль-Раед4 : 3
23.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур 1 : 3Аль-Раед
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2262
2 Аль-Наср2253
3 Аль-Ахли2244
4 Аль-Таавун2239
5 Аль-Иттихад2237
6 Аль-Иттифак2231
7 Аль-Фатех2231
8 Дамак2231
9 Аль-Фейха2228
10 Аль-Вахда2227
11 Аль-Шабаб2225
12 Аль-Халидж2224
13 Аль-Охдуд2223
14 Эр-Рияд2223
15 Аль-Раед2220
16
Зона вылета
Абха2218
17
Зона вылета
Аль-Таи2218
18
Зона вылета
Аль-Хазм2215

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