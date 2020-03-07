03:47 ()
Свернуть список

Самгурали - Дила 07 Марта прямая трансляция

07 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 2-й тур
Самгурали
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Дила, которое состоится 07 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Дила
Гори
История личных встреч
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 0Дила
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила2 : 0Самгурали
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали2 : 2Дила
13.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 3Самгурали
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 0Самгурали
17.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3Дила
20.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 0Самгурали
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали0 : 0Дила
24.10.2021 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила2 : 0Самгурали
07.08.2021 Грузия - Высшая лига 22-й тур Самгурали1 : 3Дила
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Самгурали
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 2 : 3Самгурали
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 0Дила
23.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур 2 : 2Самгурали
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самгурали3 : 2
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила2 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 1
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 0Дила
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Дила1 : 0
10.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур 1 : 2Дила
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало26
2
Квалификация Лиги конференций
Телави23
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт23
4 Дила13
5 Динамо Бт13
6 Динамо Тб23
7 Колхети-191321
8
Стыковая зона
Самтредиа21
9
Стыковая зона
Гагра10
10
Зона вылета
Самгурали10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close