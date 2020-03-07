Самгурали - Дила 07 Марта прямая трансляция
07 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Дила, которое состоится 07 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Дила
Гори
История личных встреч
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 3
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|20.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|24.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|2 : 0
|07.08.2021
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 3
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 3
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 0
|23.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|3 : 2
|03.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|3 : 1
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 0
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Телави
|2
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|2
|3
|4
|Дила
|1
|3
|5
|Динамо Бт
|1
|3
|6
|Динамо Тб
|2
|3
|7
|Колхети-1913
|2
|1
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|2
|1
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|1
|0
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|1
|0