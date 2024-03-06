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Гагра - Динамо Бт 07 Марта прямая трансляция

07 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 2-й тур
Гагра
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Динамо Бт, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Бт3 : 0Гагра
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Гагра0 : 2Динамо Бт
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Бт3 : 1Гагра
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
10.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт2 : 0Гагра
16.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Гагра0 : 3Динамо Бт
18.04.2022 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Бт5 : 2Гагра
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Гагра
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 0 : 9Гагра
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Гагра4 : 3
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур 1 : 0Гагра
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Гагра2 : 1
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Бт1 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур 6 : 2Динамо Бт
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт3 : 0
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур 3 : 2Динамо Бт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало26
2
Квалификация Лиги конференций
Телави23
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт23
4 Дила13
5 Динамо Бт13
6 Динамо Тб23
7 Колхети-191321
8
Стыковая зона
Самтредиа21
9
Стыковая зона
Гагра10
10
Зона вылета
Самгурали10

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