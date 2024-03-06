Гагра - Динамо Бт 07 Марта прямая трансляция
07 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Динамо Бт, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 4
|26.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 4
|10.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|16.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 3
|18.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|5 : 2
|03.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 9
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|4 : 3
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 1
|01.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|6 : 2
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Телави
|2
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|2
|3
|4
|Дила
|1
|3
|5
|Динамо Бт
|1
|3
|6
|Динамо Тб
|2
|3
|7
|Колхети-1913
|2
|1
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|2
|1
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|1
|0
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|1
|0