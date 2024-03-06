Женис - Шахтёр Крг 07 Марта прямая трансляция
07 Марта 2024 года в 12:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Шахтёр Крг, которое состоится 07 Марта 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Женис
Астана
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
|01.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|08.08.2007
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|7 : 1
|01.08.2007
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|24.07.2007
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|17.07.2007
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 0
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|2
|4
|4
|Кызыл-Жар
|2
|3
|5
|Актобе
|1
|3
|6
|Кайрат
|1
|3
|7
|Атырау
|2
|2
|8
|Елимай
|2
|1
|9
|Аксу
|0
|0
|10
|Жетысу
|1
|0
|11
|Туран
|1
|0
| 12
Зона вылета
|Женис
|1
|0
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|2
|0
| 14
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|1
|0