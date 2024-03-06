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Женис - Шахтёр Крг 07 Марта прямая трансляция

07 Марта 2024 года в 12:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
Женис
Шахтёр Крг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Шахтёр Крг, которое состоится 07 Марта 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Женис
Астана
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
01.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Женис
08.08.2007 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 7 : 1
01.08.2007 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3
24.07.2007 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0
17.07.2007 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур 5 : 0Шахтёр Крг
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Шахтёр Крг1 : 1
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Шахтёр Крг
30.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Шахтёр Крг2 : 1
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 0 : 0Шахтёр Крг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол26
2
Квалификация Лиги конференций
Астана26
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы24
4 Кызыл-Жар23
5 Актобе13
6 Кайрат13
7 Атырау22
8 Елимай21
9 Аксу00
10 Жетысу10
11 Туран10
12
Зона вылета
Женис10
13
Зона вылета
Кайсар20
14
Зона вылета
Шахтёр Крг10

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