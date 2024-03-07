Туран - Кайрат 07 Марта прямая трансляция
07 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Кайрат, которое состоится 07 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Туран
Туркестан
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|11.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|23.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|19.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|10.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|30.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 3
|24.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|14.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|14.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|6 : 0
|11.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2 : 1
|06.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2 : 0
|04.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|2
|4
|4
|Кызыл-Жар
|2
|3
|5
|Актобе
|1
|3
|6
|Кайрат
|1
|3
|7
|Атырау
|2
|2
|8
|Елимай
|2
|1
|9
|Аксу
|0
|0
|10
|Жетысу
|1
|0
|11
|Туран
|1
|0
| 12
Зона вылета
|Женис
|1
|0
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|2
|0
| 14
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|1
|0