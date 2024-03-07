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Туран - Кайрат 07 Марта прямая трансляция

07 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур
Туран
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Кайрат, которое состоится 07 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Туран
Туркестан
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
11.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Туран1 : 3Кайрат
23.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайрат0 : 1Туран
19.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Туран0 : 3Кайрат
10.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Кайрат5 : 1Туран
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Туран
06.11.2022 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 2 : 3Туран
30.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Туран0 : 3
24.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 3 : 2Туран
14.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Туран0 : 1
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайрат2 : 1
14.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ 6 : 0Кайрат
11.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ Кайрат2 : 1
06.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ 2 : 0Кайрат
04.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 1Кайрат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол26
2
Квалификация Лиги конференций
Астана26
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы24
4 Кызыл-Жар23
5 Актобе13
6 Кайрат13
7 Атырау22
8 Елимай21
9 Аксу00
10 Жетысу10
11 Туран10
12
Зона вылета
Женис10
13
Зона вылета
Кайсар20
14
Зона вылета
Шахтёр Крг10

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