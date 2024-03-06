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Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингз 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
07 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингз, которое состоится 07 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
США Дерек Лалонд
История личных встреч
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1 ОТКолорадо Эвеланш
18.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5Колорадо Эвеланш
16.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Детройт Ред Уингз
24.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Колорадо Эвеланш
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 3Детройт Ред Уингз
03.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Колорадо Эвеланш
20.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Детройт Ред Уингз
06.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
03.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2Колорадо Эвеланш
18.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1Детройт Ред Уингз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 0
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Колорадо Эвеланш
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Колорадо Эвеланш
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 4
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз8 : 3
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6381
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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