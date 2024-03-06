Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингз 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
07 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингз, которое состоится 07 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|18.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|16.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|24.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|03.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|20.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|06.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|03.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|18.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|61
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|62
|62
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|59
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|63
|81
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|61
|47
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37