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Анахайм Дакс - Оттава Сенаторз 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
07 Марта 2024 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Оттава Сенаторз, которое состоится 07 Марта 2024 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
16.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 5Анахайм Дакс
13.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 0Анахайм Дакс
25.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Оттава Сенаторз
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2Анахайм Дакс
27.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 0Оттава Сенаторз
11.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 2Оттава Сенаторз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 БАнахайм Дакс
08.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 0Анахайм Дакс
10.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2 ОТОттава Сенаторз
02.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1 ОТАнахайм Дакс
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Анахайм Дакс
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БАнахайм Дакс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Оттава Сенаторз
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Оттава Сенаторз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6178
5 Торонто Мэйпл Лифс6178
6 Детройт Ред Уингз6172
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6262
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз5953
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6381
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6147
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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