Крылья Советов - ЦСКА 08 Марта прямая трансляция

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Разрыв Кучаевым контракта с ЦСКА и переход в «Пари НН» стали одной из главных новостей на флажке зимнего трансферного окна. В интервью «Чемпионату» Константин раскрыл причины кардинальных перемен в карьере.Воспитанник армейцев рассказал, почему его история с красно-синими закончилась так грустноЭксклюзив «Хочу доказать, что я не списанный товар». Первое интервью с Кучаевым после ухода из ЦСКА 0'Кристиян Бистрович перешёл в «Балтику» на правах аренды летом и сразу же стал лидером команды, а с этой весны ещё и её капитаном. Мы пообщались с Бистровичем на сборах в Турции и обсудили, как ему в «Балтике», какой Игнашевич тренер, а ещё вспомнили его карьеру в ЦСКА.Кристиян проводит хороший сезон в «Балтике»Эксклюзив «Когда на тебя в 19 лет орёт Вернблум — это страшно». Вернётся ли Бистрович в ЦСКА? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.