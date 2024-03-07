01:02 ()
Свернуть список

Крылья Советов - ЦСКА 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
08 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Крылья Советов
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - ЦСКА, которое состоится 08 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА2 : 2Крылья Советов
05.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 0Крылья Советов
15.03.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Крылья Советов2 : 2ЦСКА
12.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур ЦСКА4 : 0Крылья Советов
04.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Крылья Советов0 : 1ЦСКА
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Крылья Советов0 : 1ЦСКА
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур ЦСКА3 : 1Крылья Советов
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур ЦСКА1 : 0Крылья Советов
14.07.2019 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Крылья Советов2 : 0ЦСКА
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига 30-й тур ЦСКА6 : 0Крылья Советов
01.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 0Крылья Советов
25.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Крылья Советов1 : 1
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 5 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1Крылья Советов
07.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Крылья Советов1 : 1
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур ЦСКА1 : 1
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1ЦСКА
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 ЦСКА3 : 0
16.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 ЦСКА4 : 0
09.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Разрыв Кучаевым контракта с ЦСКА и переход в «Пари НН» стали одной из главных новостей на флажке зимнего трансферного окна. В интервью «Чемпионату» Константин раскрыл причины кардинальных перемен в карьере.Воспитанник армейцев рассказал, почему его история с красно-синими закончилась так грустноЭксклюзив «Хочу доказать, что я не списанный товар». Первое интервью с Кучаевым после ухода из ЦСКА 0'Кристиян Бистрович перешёл в «Балтику» на правах аренды летом и сразу же стал лидером команды, а с этой весны ещё и её капитаном. Мы пообщались с Бистровичем на сборах в Турции и обсудили, как ему в «Балтике», какой Игнашевич тренер, а ещё вспомнили его карьеру в ЦСКА.Кристиян проводит хороший сезон в «Балтике»Эксклюзив «Когда на тебя в 19 лет орёт Вернблум — это страшно». Вернётся ли Бистрович в ЦСКА? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1939
2 Зенит1937
3 Динамо М1935
4 Спартак М1931
5 Локомотив М1931
6 Рубин1929
7 ЦСКА1929
8 Крылья Советов1929
9 Пари Нижний Новгород1925
10 Ростов1924
11 Факел1922
12 Ахмат1920
13 Урал1919
14 Оренбург1916
15
Зона вылета
Балтика1914
16
Зона вылета
Сочи1912

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close