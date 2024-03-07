Крылья Советов - ЦСКА 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
08 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - ЦСКА, которое состоится 08 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|15.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|12.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|04.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 0
|14.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|2 : 0
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|6 : 0
|01.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|25.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|5 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|07.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|16.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|09.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Разрыв Кучаевым контракта с ЦСКА и переход в «Пари НН» стали одной из главных новостей на флажке зимнего трансферного окна. В интервью «Чемпионату» Константин раскрыл причины кардинальных перемен в карьере.Воспитанник армейцев рассказал, почему его история с красно-синими закончилась так грустноЭксклюзив «Хочу доказать, что я не списанный товар». Первое интервью с Кучаевым после ухода из ЦСКА 0'Кристиян Бистрович перешёл в «Балтику» на правах аренды летом и сразу же стал лидером команды, а с этой весны ещё и её капитаном. Мы пообщались с Бистровичем на сборах в Турции и обсудили, как ему в «Балтике», какой Игнашевич тренер, а ещё вспомнили его карьеру в ЦСКА.Кристиян проводит хороший сезон в «Балтике»Эксклюзив «Когда на тебя в 19 лет орёт Вернблум — это страшно». Вернётся ли Бистрович в ЦСКА? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|39
|2
|Зенит
|19
|37
|3
|Динамо М
|19
|35
|4
|Спартак М
|19
|31
|5
|Локомотив М
|19
|31
|6
|Рубин
|19
|29
|7
|ЦСКА
|19
|29
|8
|Крылья Советов
|19
|29
|9
|Пари Нижний Новгород
|19
|25
|10
|Ростов
|19
|24
|11
|Факел
|19
|22
|12
|Ахмат
|19
|20
|13
|Урал
|19
|19
|14
|Оренбург
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Балтика
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|19
|12