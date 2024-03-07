Ростов - Краснодар 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
08 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Краснодар, которое состоится 08 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Владимир Ивич
История личных встреч
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|06.04.2023
|Фонбет Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 5 : 3
|11.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|3-й тур
|0 : 4
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|10.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 1
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|11.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2 : 1
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|18.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|14.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 4
|07.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
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РПЛ вернулась после зимней паузы. Как изменились расклады на чемпиона России после 19 тура?Вот расклады от аналитиков из OptaИстории Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ. Как изменились шансы «Зенита» и «Краснодара»? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|39
|2
|Зенит
|19
|37
|3
|Динамо М
|19
|35
|4
|Спартак М
|19
|31
|5
|Локомотив М
|19
|31
|6
|Рубин
|19
|29
|7
|ЦСКА
|19
|29
|8
|Крылья Советов
|19
|29
|9
|Пари Нижний Новгород
|19
|25
|10
|Ростов
|19
|24
|11
|Факел
|19
|22
|12
|Ахмат
|19
|20
|13
|Урал
|19
|19
|14
|Оренбург
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Балтика
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|19
|12