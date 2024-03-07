01:02 ()
Свернуть список

Ростов - Краснодар 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
08 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Ростов
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Краснодар, которое состоится 08 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар3 : 2Ростов
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Краснодар3 : 0Ростов
06.04.2023 Фонбет Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Краснодар1 : 1 5 : 3Ростов
11.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 3-й тур Ростов0 : 4Краснодар
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Ростов3 : 2Краснодар
10.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ростов1 : 2Краснодар
28.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Краснодар2 : 0Ростов
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Краснодар2 : 1Ростов
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Ростов
13.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Ростов1 : 1Краснодар
01.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов2 : 0
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Ростов
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Ростов0 : 1
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Ростов1 : 0
11.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ 2 : 1Ростов
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1
22.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Краснодар2 : 1
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Краснодар1 : 0
14.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Краснодар2 : 4
07.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Краснодар1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
РПЛ вернулась после зимней паузы. Как изменились расклады на чемпиона России после 19 тура?Вот расклады от аналитиков из OptaИстории Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ. Как изменились шансы «Зенита» и «Краснодара»? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1939
2 Зенит1937
3 Динамо М1935
4 Спартак М1931
5 Локомотив М1931
6 Рубин1929
7 ЦСКА1929
8 Крылья Советов1929
9 Пари Нижний Новгород1925
10 Ростов1924
11 Факел1922
12 Ахмат1920
13 Урал1919
14 Оренбург1916
15
Зона вылета
Балтика1914
16
Зона вылета
Сочи1912

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close