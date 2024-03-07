Барселона - Мальорка 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
08 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Мальорка, которое состоится 08 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|1
|вр
|Предраг Райкович
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|11
|зщ
|Хауме Коста
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 4
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|5 : 2
|07.04.2013
|Испания - Примера
|30-й тур
|5 : 0
|11.11.2012
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 4
|24.03.2012
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 3
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
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После завершения зимнего трансферного окна Ла Лига в очередной раз снизила потолок зарплат «Барселоны» – с € 270 млн до € 204 млн.Продажа пяти лучших игроков может принести около € 300 млн «Барсе» жестоко урезали потолок зарплат. Кого клуб будет вынужден выставить на распродажу? 0'В Ла Лиге завершился 27-й тур. Центральным его событием стал скандал в матче «Валенсии» и «Реала», но было и много других интересных моментов. Об этом и других событиях — в нашем дайджесте.Ну а обсуждают больше всего новый скандал «Реала» Сказка «Жироны» заканчивается, а команда Захаряна в большом кризисе. Итоги тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Барселона» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|42
|7
|Реал Сосьедад
|27
|40
|8
|Лас-Пальмас
|27
|37
|9
|Валенсия
|26
|37
|10
|Осасуна
|27
|36
|11
|Хетафе
|27
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|27
|29
|14
|Мальорка
|27
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|27
|19
| 19
Зона вылета
|Гранада
|26
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9