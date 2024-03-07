Барселона - Мальорка 08 Марта прямая трансляция

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После завершения зимнего трансферного окна Ла Лига в очередной раз снизила потолок зарплат «Барселоны» – с € 270 млн до € 204 млн.Продажа пяти лучших игроков может принести около € 300 млн «Барсе» жестоко урезали потолок зарплат. Кого клуб будет вынужден выставить на распродажу? 0'В Ла Лиге завершился 27-й тур. Центральным его событием стал скандал в матче «Валенсии» и «Реала», но было и много других интересных моментов. Об этом и других событиях — в нашем дайджесте.Ну а обсуждают больше всего новый скандал «Реала» Сказка «Жироны» заканчивается, а команда Захаряна в большом кризисе. Итоги тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Барселона» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.