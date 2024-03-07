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Барселона - Мальорка 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
08 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Барселона
Мальорка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Мальорка, которое состоится 08 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
33 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
2 Португалия зщ Жоау Канселу
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
22 Германия пз Илкай Гюндоган
11 Бразилия нп Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
14 Португалия нп Жоау Феликс
1 Сербия вр Предраг Райкович
20 Уругвай зщ Джованни Гонсалес
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
2 Сербия зщ Матия Настасич
11 Испания зщ Хауме Коста
18 Испания пз Антонио Санчес
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Мальорка2 : 2Барселона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0Мальорка
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Мальорка0 : 1Барселона
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Барселона2 : 1Мальорка
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Мальорка0 : 1Барселона
13.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Мальорка0 : 4Барселона
07.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Барселона5 : 2Мальорка
07.04.2013 Испания - Примера 30-й тур Барселона5 : 0Мальорка
11.11.2012 Испания - Примера 11-й тур Мальорка2 : 4Барселона
24.03.2012 Испания - Примера 30-й тур Мальорка0 : 2Барселона
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 0 : 0Барселона
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Барселона
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 1 : 2Барселона
11.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Барселона3 : 3
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Мальорка1 : 0
27.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1 4 : 5Мальорка
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 1 : 1Мальорка
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Мальорка1 : 2
11.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Мальорка2 : 1
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После завершения зимнего трансферного окна Ла Лига в очередной раз снизила потолок зарплат «Барселоны» – с € 270 млн до € 204 млн.Продажа пяти лучших игроков может принести около € 300 млн «Барсе» жестоко урезали потолок зарплат. Кого клуб будет вынужден выставить на распродажу? 0'В Ла Лиге завершился 27-й тур. Центральным его событием стал скандал в матче «Валенсии» и «Реала», но было и много других интересных моментов. Об этом и других событиях — в нашем дайджесте.Ну а обсуждают больше всего новый скандал «Реала» Сказка «Жироны» заканчивается, а команда Захаряна в большом кризисе. Итоги тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Барселона» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2766
2
Лига чемпионов
Жирона2759
3
Лига чемпионов
Барселона2758
4
Лига чемпионов
Атлетико М2755
5
Лига Европы
Атлетик Б2750
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2742
7 Реал Сосьедад2740
8 Лас-Пальмас2737
9 Валенсия2637
10 Осасуна2736
11 Хетафе2735
12 Вильярреал2732
13 Алавес2729
14 Мальорка2727
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2726
17 Сельта2724
18
Зона вылета
Кадис2719
19
Зона вылета
Гранада2614
20
Зона вылета
Альмерия279

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