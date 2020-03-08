Ницца - Монпелье 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
08 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монпелье, которое состоится 08 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Монпелье
Монпелье
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|9
|нп
|Теремас Моффи
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|4
|зщ
|Кики Куяте
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|36
|зщ
|Сильван Хефти
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Арно Норден
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 4
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|6 : 1
|12.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 3
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 4
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|24
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|24
|42
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Ницца
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|24
|39
|7
|Марсель
|24
|36
|8
|Ренн
|24
|35
|9
|Реймс
|24
|34
|10
|Тулуза
|24
|29
|11
|Лион
|24
|28
|12
|Страсбург
|24
|26
|13
|Лорьян
|24
|25
|14
|Нант
|24
|25
|15
|Гавр
|24
|24
|16
|Монпелье
|24
|23
| 17
Зона вылета
|Метц
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Клермон
|24
|17