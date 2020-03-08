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Ницца - Монпелье 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
08 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Ницца
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монпелье, которое состоится 08 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Монпелье
Монпелье
1 Польша вр Марцин Булка
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Франция зщ Мельвен Бар
8 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
9 Нигерия нп Теремас Моффи
29 Франция нп Эванн Гессан
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
4 Мали зщ Кики Куяте
77 Мали зщ Фалайе Сако
36 Швейцария зщ Сильван Хефти
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
12 Франция пз Жордан Ферри
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
7 Франция нп Арно Норден
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала Монпелье1 : 4Ницца
10.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Монпелье0 : 0Ницца
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье2 : 3Ницца
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Ницца6 : 1Монпелье
12.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье0 : 0Ницца
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Ницца0 : 1Монпелье
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца3 : 1Монпелье
12.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье3 : 1Ницца
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Монпелье2 : 1Ницца
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур Ницца1 : 0Монпелье
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 2 : 1Ницца
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ницца0 : 0
16.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 1 : 0Ницца
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца2 : 3
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала Монпелье1 : 4Ницца
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монпелье2 : 2
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 4 : 1Монпелье
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Монпелье3 : 0
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Монпелье1 : 2
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала Монпелье1 : 4Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2455
2
Лига чемпионов
Брест2446
3
Лига чемпионов
Монако2442
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2441
5
Лига Европы
Ницца2440
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2439
7 Марсель2436
8 Ренн2435
9 Реймс2434
10 Тулуза2429
11 Лион2428
12 Страсбург2426
13 Лорьян2425
14 Нант2425
15 Гавр2424
16 Монпелье2423
17
Зона вылета
Метц2420
18
Зона вылета
Клермон2417

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