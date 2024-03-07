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Наполи - Торино 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Наполи
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Торино, которое состоится 08 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Торино
Турин
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Кот-д'Ивуар пз Хамед Жуниор Траоре
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
26 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Джиджи
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
5 Марокко зщ Адам Масина
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
77 Польша пз Кароль Линетты
16 Хорватия пз Никола Влашич
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Франческо Кальцона
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Торино3 : 0Наполи
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Торино0 : 4Наполи
01.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Наполи3 : 1Торино
07.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Торино0 : 1Наполи
17.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Наполи1 : 0Торино
26.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Торино0 : 2Наполи
23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Наполи1 : 1Торино
29.02.2020 Италия - Серия А 26-й тур Наполи2 : 1Торино
06.10.2019 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 0Наполи
17.02.2019 Италия - Серия А 24-й тур Наполи0 : 0Торино
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Наполи2 : 1
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур 1 : 6Наполи
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 1 : 1Наполи
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Наполи1 : 1
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 1
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Торино0 : 0
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 3 : 2Торино
22.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Торино0 : 2
16.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Торино2 : 0
10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур 1 : 1Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2772
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2751
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2743
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Торино2737
11 Монца2736
12 Дженоа2733
13 Лечче2725
14 Эмполи2725
15 Удинезе2724
16 Фрозиноне2724
17 Верона2723
18
Зона вылета
Кальяри2723
19
Зона вылета
Сассуоло2720
20
Зона вылета
Салернитана2714

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