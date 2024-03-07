Наполи - Торино 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Торино, которое состоится 08 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Торино
Турин
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|26
|зщ
|Коффи Джиджи
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|5
|зщ
|Адам Масина
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|77
|пз
|Кароль Линетты
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Иван Юрич
История личных встреч
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 0
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 4
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 1
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|72
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|27
|43
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Торино
|27
|37
|11
|Монца
|27
|36
|12
|Дженоа
|27
|33
|13
|Лечче
|27
|25
|14
|Эмполи
|27
|25
|15
|Удинезе
|27
|24
|16
|Фрозиноне
|27
|24
|17
|Верона
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|27
|23
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|27
|20
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|14