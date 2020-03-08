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Штутгарт - Унион 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
08 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Штутгарт
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 08 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Унион
Берлин
33 Германия вр Александр Нюбель
2 Германия зщ Вальдемар Антон
21 Япония зщ Хироки Ито
4 Германия зщ Йоша Вагноман
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
8 Франция пз Энцо Мийо
16 Германия пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
27 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
2 Германия зщ Кевин Фогт
4 Португалия зщ Диогу Лейте
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
6 Германия зщ Робин Госенс
8 Германия пз Рани Хедира
29 Франция пз Лука Тусар
13 Венгрия пз Андраш Шефер
10 Германия нп Кевин Фолланд
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Штутгарт1 : 0Унион
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Унион0 : 3Штутгарт
01.04.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион3 : 0Штутгарт
09.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт0 : 1Унион
12.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1Штутгарт
24.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт1 : 1Унион
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Унион2 : 1Штутгарт
15.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Штутгарт2 : 2Унион
27.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Унион0 : 0Штутгарт
23.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Штутгарт2 : 2Унион
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 2 : 3Штутгарт
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 1
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур 1 : 2Штутгарт
11.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур Штутгарт3 : 1
06.02.2024 Кубок Германии 1/4 финала 3 : 2Штутгарт
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Унион0 : 2
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Унион2 : 2
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур 0 : 1Унион
10.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур Унион1 : 0
07.02.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур 1 : 1Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2464
2
Лига чемпионов
Бавария2454
3
Лига чемпионов
Штутгарт2450
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2444
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2443
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2437
7 Хоффенхайм2433
8 Вердер2430
9 Фрайбург2430
10 Аугсбург2429
11 Хайденхайм2428
12 Боруссия М2426
13 Вольфсбург2425
14 Унион2425
15 Бохум2425
16 Кёльн2417
17
Зона вылета
Майнц2416
18
Зона вылета
Дармштадт 982413

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