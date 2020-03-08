Штутгарт - Унион 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
08 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 08 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Унион
Берлин
|33
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|6
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Рани Хедира
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Андраш Шефер
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Урс Фишер
История личных встреч
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|27.05.2019
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|23.05.2019
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 1
|06.02.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|07.02.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|24
|64
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|44
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|37
|7
|Хоффенхайм
|24
|33
|8
|Вердер
|24
|30
|9
|Фрайбург
|24
|30
|10
|Аугсбург
|24
|29
|11
|Хайденхайм
|24
|28
|12
|Боруссия М
|24
|26
|13
|Вольфсбург
|24
|25
|14
|Унион
|24
|25
|15
|Бохум
|24
|25
|16
|Кёльн
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Майнц
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|24
|13