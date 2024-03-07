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Нефтехимик - КАМАЗ 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
08 Марта 2024 года в 16:15 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Нефтехимик
КАМАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - КАМАЗ, которое состоится 08 Марта 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
16.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур КАМАЗ0 : 1Нефтехимик
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ0 : 2Нефтехимик
16.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик0 : 1КАМАЗ
02.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Нефтехимик1 : 1КАМАЗ
19.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур КАМАЗ0 : 1Нефтехимик
04.08.2021 Кубок России 1/64 финала КАМАЗ1 : 0Нефтехимик
21.08.2019 Кубок России 1/32 финала КАМАЗ2 : 0Нефтехимик
29.05.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье 26-й тур Нефтехимик2 : 0КАМАЗ
28.04.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье 21-й тур Нефтехимик1 : 0КАМАЗ
30.09.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 11-й тур КАМАЗ1 : 2Нефтехимик
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Нефтехимик3 : 0
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 1Нефтехимик
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик0 : 0
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик0 : 0
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 0Нефтехимик
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 0КАМАЗ
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 2КАМАЗ
05.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1КАМАЗ
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 2 : 0КАМАЗ
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 2 : 2КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2139
2
Повышение
Арсенал2138
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2137
4
Плей-офф за повышение
Тюмень2135
5 Акрон2135
6 Алания2132
7 Родина2131
8 Енисей2127
9 Торпедо М2127
10 Шинник2127
11 Нефтехимик2127
12 КАМАЗ2126
13 СКА-Хабаровск2125
14 Ленинградец2124
15 Сокол2123
16
Зона вылета
Кубань2120
17
Зона вылета
Волгарь2120
18
Зона вылета
Черноморец2118

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