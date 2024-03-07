Нефтехимик - КАМАЗ 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
08 Марта 2024 года в 16:15 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - КАМАЗ, которое состоится 08 Марта 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|16.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|0 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|1 : 0
|21.08.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|29.05.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|26-й тур
|2 : 0
|28.04.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|21-й тур
|1 : 0
|30.09.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|11-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|26.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 2
|05.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 0
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|21
|39
| 2
Повышение
|Арсенал
|21
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|21
|37
| 4
Плей-офф за повышение
|Тюмень
|21
|35
|5
|Акрон
|21
|35
|6
|Алания
|21
|32
|7
|Родина
|21
|31
|8
|Енисей
|21
|27
|9
|Торпедо М
|21
|27
|10
|Шинник
|21
|27
|11
|Нефтехимик
|21
|27
|12
|КАМАЗ
|21
|26
|13
|СКА-Хабаровск
|21
|25
|14
|Ленинградец
|21
|24
|15
|Сокол
|21
|23
| 16
Зона вылета
|Кубань
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|21
|18