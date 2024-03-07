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Эр-Рияд - Аль-Хиляль 08 Марта прямая трансляция

08 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 23-й тур
Эр-Рияд
Аль-Хиляль

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эр-Рияд - Аль-Хиляль, которое состоится 08 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Бразилия Одаир Эллманн
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
15.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 6-й тур Аль-Хиляль6 : 1Эр-Рияд
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур 1 : 2Эр-Рияд
23.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Эр-Рияд1 : 1
18.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур 2 : 0Эр-Рияд
28.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 19-й тур Эр-Рияд1 : 0
24.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур 3 : 1Эр-Рияд
05.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль2 : 0
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
22.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Хиляль3 : 1
18.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур Аль-Хиляль3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2262
2 Аль-Наср2353
3 Аль-Ахли2244
4 Аль-Таавун2239
5 Аль-Иттихад2237
6 Дамак2334
7 Аль-Фейха2331
8 Аль-Фатех2231
9 Аль-Иттифак2231
10 Аль-Вахда2327
11 Аль-Шабаб2325
12 Аль-Халидж2224
13 Аль-Охдуд2223
14 Аль-Раед2323
15 Эр-Рияд2223
16
Зона вылета
Абха2218
17
Зона вылета
Аль-Таи2218
18
Зона вылета
Аль-Хазм2215

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