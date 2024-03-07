Эр-Рияд - Аль-Хиляль 08 Марта прямая трансляция
08 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эр-Рияд - Аль-Хиляль, которое состоится 08 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Одаир Эллманн
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|15.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|6-й тур
|6 : 1
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|1 : 2
|23.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|2 : 0
|28.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|24.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|05.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|26.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|0 : 2
|22.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|18.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|22
|62
|2
|Аль-Наср
|23
|53
|3
|Аль-Ахли
|22
|44
|4
|Аль-Таавун
|22
|39
|5
|Аль-Иттихад
|22
|37
|6
|Дамак
|23
|34
|7
|Аль-Фейха
|23
|31
|8
|Аль-Фатех
|22
|31
|9
|Аль-Иттифак
|22
|31
|10
|Аль-Вахда
|23
|27
|11
|Аль-Шабаб
|23
|25
|12
|Аль-Халидж
|22
|24
|13
|Аль-Охдуд
|22
|23
|14
|Аль-Раед
|23
|23
|15
|Эр-Рияд
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Абха
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Аль-Таи
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|22
|15