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Портимоненсе - Порту 08 Марта прямая трансляция

08 Марта 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Портимоненсе
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Порту, которое состоится 08 Марта 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Порту
Порту
32 Япония вр Косукэ Накамура
27 Португалия зщ Guga
43 Бразилия зщ Alemao
22 Португалия зщ Филипе Релвас
18 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
77 Португалия зщ Helio Varela
7 Англия пз Силвестер Джаспер
25 Бразилия пз Нонока
13 Бразилия пз Денер
11 Бразилия пз Карлинос
10 Португалия нп Hildeberto Pereira
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
3 Португалия зщ Пепе
31 Бразилия зщ Отавио
15 Мексика зщ Хорхе Санчес
11 Бразилия зщ Пепе
16 Испания пз Нико Гонсалес
22 Аргентина пз Алан Варела
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
10 Португалия нп Шику Консейсау
30 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Порту1 : 0Портимоненсе
02.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Порту1 : 0Портимоненсе
08.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Портимоненсе0 : 2Порту
16.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Порту7 : 0Портимоненсе
03.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Портимоненсе0 : 3Порту
20.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Портимоненсе1 : 2Порту
08.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Порту3 : 1Портимоненсе
23.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Порту1 : 0Портимоненсе
15.09.2019 Португалия - Примейра 5-й тур Портимоненсе2 : 3Порту
13.04.2019 Португалия - Примейра 29-й тур Портимоненсе0 : 3Порту
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Портимоненсе0 : 0
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 4 : 0Портимоненсе
17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Портимоненсе1 : 1
09.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур 3 : 0Портимоненсе
03.02.2024 Португалия - Примейра 20-й тур Портимоненсе1 : 2
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Порту5 : 0
29.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала 1 : 2Порту
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 1 : 1Порту
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Порту1 : 0
17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Порту2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2359
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2458
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2452
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2449
5 Витория Гимарайнш2444
6 Морейренсе2439
7 Арока2434
8 Фамаликан2327
9 Жил Висенте2427
10 Каза Пия2427
11 Фаренсе2426
12 Боавишта2425
13 Риу Аве2423
14 Портимоненсе2423
15 Эшторил2422
16 Эштрела2422
17
Зона вылета
Шавиш2418
18
Зона вылета
Визела2418

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