Портимоненсе - Порту 08 Марта прямая трансляция
08 Марта 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Порту, которое состоится 08 Марта 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Порту
Порту
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|27
|зщ
|Guga
|43
|зщ
|Alemao
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|25
|пз
|Нонока
|13
|пз
|Денер
|11
|пз
|Карлинос
|10
|нп
|Hildeberto Pereira
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|31
|зщ
|Отавио
|15
|зщ
|Хорхе Санчес
|11
|зщ
|Пепе
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|22
|пз
|Алан Варела
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|10
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|02.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|16.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|7 : 0
|03.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 3
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 1
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 3
|13.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|09.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|03.02.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|58
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|52
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|49
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|44
|6
|Морейренсе
|24
|39
|7
|Арока
|24
|34
|8
|Фамаликан
|23
|27
|9
|Жил Висенте
|24
|27
|10
|Каза Пия
|24
|27
|11
|Фаренсе
|24
|26
|12
|Боавишта
|24
|25
|13
|Риу Аве
|24
|23
|14
|Портимоненсе
|24
|23
|15
|Эшторил
|24
|22
|16
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|24
|18
| 18
Зона вылета
|Визела
|24
|18