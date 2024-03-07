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Эштрела - Каза Пия 08 Марта прямая трансляция

08 Марта 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Эштрела
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Каза Пия, которое состоится 08 Марта 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Каза Пия
Лиссабон
30 Бразилия вр Бруно
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
5 Португалия зщ Педру Мендеш
27 Бразилия зщ Hevertton Santos
28 Португалия пз Рубен Лима
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Алоизио
8 Бразилия пз Leo Jaba
7 Мали пз Regis Ndo
75 Португалия нп Нилтон Варела
9 Португалия нп Роналду Тавареш
33 Ангола вр Рикарду Батишта
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
3 Португалия зщ Жоау Нунеш
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
16 Ангола пз Бени Мукенди
14 Норвегия пз Кевин Крюгор
5 Португалия пз Леонарду Лелу
80 Бразилия пз Pablo
7 Португалия пз Нуну Морейра
99 Бразилия нп Клэйтон
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Каза Пия0 : 1Эштрела
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 3 : 0Эштрела
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Эштрела1 : 1
17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур 2 : 0Эштрела
09.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур Эштрела3 : 0
04.02.2024 Португалия - Примейра 20-й тур 1 : 0Эштрела
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Каза Пия0 : 0
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 0 : 2Каза Пия
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Каза Пия1 : 0
11.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур 1 : 0Каза Пия
05.02.2024 Португалия - Примейра 20-й тур Каза Пия0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2359
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2458
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2452
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2449
5 Витория Гимарайнш2444
6 Морейренсе2439
7 Арока2434
8 Фамаликан2327
9 Жил Висенте2427
10 Каза Пия2427
11 Фаренсе2426
12 Боавишта2425
13 Риу Аве2423
14 Портимоненсе2423
15 Эшторил2422
16 Эштрела2422
17
Зона вылета
Шавиш2418
18
Зона вылета
Визела2418

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