Эштрела - Каза Пия 08 Марта прямая трансляция
08 Марта 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Каза Пия, которое состоится 08 Марта 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Каза Пия
Лиссабон
|30
|вр
|Бруно
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|5
|зщ
|Педру Мендеш
|27
|зщ
|Hevertton Santos
|28
|пз
|Рубен Лима
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|8
|пз
|Leo Jaba
|7
|пз
|Regis Ndo
|75
|нп
|Нилтон Варела
|9
|нп
|Роналду Тавареш
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|3
|зщ
|Жоау Нунеш
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|14
|пз
|Кевин Крюгор
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|80
|пз
|Pablo
|7
|пз
|Нуну Морейра
|99
|нп
|Клэйтон
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|09.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|04.02.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|05.02.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|58
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|52
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|49
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|44
|6
|Морейренсе
|24
|39
|7
|Арока
|24
|34
|8
|Фамаликан
|23
|27
|9
|Жил Висенте
|24
|27
|10
|Каза Пия
|24
|27
|11
|Фаренсе
|24
|26
|12
|Боавишта
|24
|25
|13
|Риу Аве
|24
|23
|14
|Портимоненсе
|24
|23
|15
|Эшторил
|24
|22
|16
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|24
|18
| 18
Зона вылета
|Визела
|24
|18