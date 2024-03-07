01:03 ()
Свернуть список

Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
08 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 08 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
15 Нидерланды зщ Dean James
20 Бельгия пз Ксандер Бломме
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
18 Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
29 Дания пз Якоб Бреум
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
3 Нидерланды зщ Джордан Тезе
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
18 Франция зщ Оливье Боскальи
8 США зщ Серджино Дест
26 Нидерланды пз Исак Бабади
31 Нидерланды пз Тиго Ланд
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
27 Мексика нп Ирвин Лосано
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
27.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
28.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 5ПСВ Эйндховен
02.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
23.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
11.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3ПСВ Эйндховен
10.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Гоу Эхед Иглс
07.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3ПСВ Эйндховен
20.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Гоу Эхед Иглс
02.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 3 : 0Гоу Эхед Иглс
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 0 : 2Гоу Эхед Иглс
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур 0 : 2Гоу Эхед Иглс
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 1 : 7ПСВ Эйндховен
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 1
16.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур 1 : 5ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2466
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2456
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2450
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2443
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2437
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2436
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2432
9 Херенвен2431
10 Спарта2430
11 Фортуна2430
12 Алмере Сити2428
13 ПЕК Зволле2427
14 Хераклес2423
15 Эксельсиор2421
16 Валвейк2418
17
Зона вылета
Витесс2416
18
Зона вылета
Волендам2413

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close