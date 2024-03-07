Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
08 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 08 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|15
|зщ
|Dean James
|20
|пз
|Ксандер Бломме
|8
|пз
|Эверт Линторст
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|29
|пз
|Якоб Бреум
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|8
|зщ
|Серджино Дест
|26
|пз
|Исак Бабади
|31
|пз
|Тиго Ланд
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|27
|нп
|Ирвин Лосано
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Петер Бош
История личных встреч
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|28.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 5
|02.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|11.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 3
|10.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|07.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 3
|20.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|5 : 0
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 7
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|16.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|66
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|24
|36
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|32
|9
|Херенвен
|24
|31
|10
|Спарта
|24
|30
|11
|Фортуна
|24
|30
|12
|Алмере Сити
|24
|28
|13
|ПЕК Зволле
|24
|27
|14
|Хераклес
|24
|23
|15
|Эксельсиор
|24
|21
|16
|Валвейк
|24
|18
| 17
Зона вылета
|Витесс
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Волендам
|24
|13