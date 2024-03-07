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Галатасарай - Ризеспор 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
08 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 29-й тур
Галатасарай
Ризеспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Ризеспор, которое состоится 08 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Ризеспор
Ризе
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
28.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Ризеспор0 : 1Галатасарай
27.02.2022 Турция - Суперлига 27-й тур Галатасарай4 : 2Ризеспор
03.10.2021 Турция - Суперлига 8-й тур Ризеспор2 : 3Галатасарай
19.03.2021 Турция - Суперлига 31-й тур Галатасарай3 : 4Ризеспор
28.11.2020 Турция - Суперлига 10-й тур Ризеспор0 : 4Галатасарай
14.06.2020 Турция - Суперлига 27-й тур Ризеспор2 : 0Галатасарай
01.11.2019 Турция - Суперлига 10-й тур Галатасарай2 : 0Ризеспор
11.05.2019 Турция - Суперлига 32-й тур Ризеспор2 : 3Галатасарай
08.12.2018 Турция - Суперлига 15-й тур Галатасарай2 : 2Ризеспор
18.02.2017 Турция - Суперлига 21-й тур Ризеспор1 : 1Галатасарай
03.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур 0 : 1Галатасарай
26.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Галатасарай2 : 1
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч 4 : 1Галатасарай
18.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур 0 : 3Галатасарай
15.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Галатасарай3 : 2
02.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Ризеспор3 : 0
23.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур 3 : 0Ризеспор
17.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур Ризеспор1 : 3
11.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур 1 : 0Ризеспор
03.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Ризеспор0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Галатасарай2875
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2873
3
Квалификация Лиги Европы
Трабзонспор2846
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2846
5 Касымпаша2840
6 Ризеспор2839
7 Истанбул Башакшехир2839
8 Антальяспор2838
9 Сивасспор2838
10 Адана Демирспор2835
11 Кайсериспор2835
12 Аланьяспор2833
13 Самсунспор2833
14 Коньяспор2831
15 Анкарагюджю2830
16 Хатайспор2829
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2829
18
Зона вылета
Газиантеп2828
19
Зона вылета
Пендикспор2826
20
Зона вылета
Истанбулспор2813

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