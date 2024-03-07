Галатасарай - Ризеспор 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
08 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Ризеспор, которое состоится 08 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Ризеспор
Ризе
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|28.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|27.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|4 : 2
|03.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 3
|19.03.2021
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|3 : 4
|28.11.2020
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|14.06.2020
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 0
|01.11.2019
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|11.05.2019
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 3
|08.12.2018
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|2 : 2
|18.02.2017
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 1
|26.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|4 : 1
|18.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 3
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 2
|02.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|3 : 0
|23.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|11.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 0
|03.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Галатасарай
|28
|75
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|28
|73
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Трабзонспор
|28
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|28
|46
|5
|Касымпаша
|28
|40
|6
|Ризеспор
|28
|39
|7
|Истанбул Башакшехир
|28
|39
|8
|Антальяспор
|28
|38
|9
|Сивасспор
|28
|38
|10
|Адана Демирспор
|28
|35
|11
|Кайсериспор
|28
|35
|12
|Аланьяспор
|28
|33
|13
|Самсунспор
|28
|33
|14
|Коньяспор
|28
|31
|15
|Анкарагюджю
|28
|30
|16
|Хатайспор
|28
|29
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|28
|29
| 18
Зона вылета
|Газиантеп
|28
|28
| 19
Зона вылета
|Пендикспор
|28
|26
| 20
Зона вылета
|Истанбулспор
|28
|13