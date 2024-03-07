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Айнтрахт Б - Ганза Р 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
08 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
Айнтрахт Б
Ганза Р

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Ганза Р, которое состоится 08 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Ганза Р
Росток
История личных встреч
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганза Р1 : 0Айнтрахт Б
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганза Р2 : 1Айнтрахт Б
12.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Б0 : 1Ганза Р
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Б1 : 1
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 0Айнтрахт Б
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б2 : 0
03.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 0Айнтрахт Б
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Ганза Р0 : 3
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 0Ганза Р
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганза Р2 : 2
11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 0Ганза Р
04.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 1Ганза Р
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2448
2
Повышение
Хольштайн2443
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2441
4 Ганновер-962438
5 Гройтер Фюрт2438
6 Падерборн 072438
7 Фортуна2437
8 Карлсруэ2435
9 Герта2434
10 Нюрнберг2433
11 Эльверсберг2432
12 Магдебург2431
13 Веен2430
14 Шальке-042429
15 Кайзерслаутерн2425
16 Айнтрахт Б2424
17
Зона вылета
Ганза Р2422
18
Зона вылета
Оснабрюк2418

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