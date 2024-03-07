Айнтрахт Б - Ганза Р 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
08 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Ганза Р, которое состоится 08 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Ганза Р
Росток
История личных встреч
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|24
|48
| 2
Повышение
|Хольштайн
|24
|43
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|24
|41
|4
|Ганновер-96
|24
|38
|5
|Гройтер Фюрт
|24
|38
|6
|Падерборн 07
|24
|38
|7
|Фортуна
|24
|37
|8
|Карлсруэ
|24
|35
|9
|Герта
|24
|34
|10
|Нюрнберг
|24
|33
|11
|Эльверсберг
|24
|32
|12
|Магдебург
|24
|31
|13
|Веен
|24
|30
|14
|Шальке-04
|24
|29
|15
|Кайзерслаутерн
|24
|25
|16
|Айнтрахт Б
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|24
|22
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|24
|18