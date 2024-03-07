Фортуна - Гамбург 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
08 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гамбург, которое состоится 08 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|31.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|17.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|18.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|20.04.2013
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|23.11.2012
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|3 : 4
|03.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|24
|48
| 2
Повышение
|Хольштайн
|24
|43
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|24
|41
|4
|Ганновер-96
|24
|38
|5
|Гройтер Фюрт
|24
|38
|6
|Падерборн 07
|24
|38
|7
|Фортуна
|24
|37
|8
|Карлсруэ
|24
|35
|9
|Герта
|24
|34
|10
|Нюрнберг
|24
|33
|11
|Эльверсберг
|24
|32
|12
|Магдебург
|24
|31
|13
|Веен
|24
|30
|14
|Шальке-04
|24
|29
|15
|Кайзерслаутерн
|24
|25
|16
|Айнтрахт Б
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|24
|22
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|24
|18