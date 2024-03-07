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Фортуна - Гамбург 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
08 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
Фортуна
Гамбург

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гамбург, которое состоится 08 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гамбург1 : 0Фортуна
31.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Фортуна2 : 2Гамбург
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гамбург2 : 0Фортуна
19.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Фортуна1 : 1Гамбург
16.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург1 : 1Фортуна
26.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Фортуна0 : 0Гамбург
18.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург2 : 1Фортуна
20.04.2013 Германия - Бундеслига 30-й тур Гамбург2 : 1Фортуна
23.11.2012 Германия - Бундеслига 13-й тур Фортуна2 : 0Гамбург
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 2 : 2Фортуна
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Фортуна2 : 0
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 2Фортуна
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Фортуна1 : 1
04.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур 4 : 3Фортуна
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Гамбург1 : 2
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург1 : 0
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 2Гамбург
09.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гамбург3 : 4
03.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 2Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2448
2
Повышение
Хольштайн2443
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2441
4 Ганновер-962438
5 Гройтер Фюрт2438
6 Падерборн 072438
7 Фортуна2437
8 Карлсруэ2435
9 Герта2434
10 Нюрнберг2433
11 Эльверсберг2432
12 Магдебург2431
13 Веен2430
14 Шальке-042429
15 Кайзерслаутерн2425
16 Айнтрахт Б2424
17
Зона вылета
Ганза Р2422
18
Зона вылета
Оснабрюк2418

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