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Коламбус Блю Джекетс - Эдмонтон Ойлерз 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
90 Латвия вр Элвис Мерзликин
40 Россия вр Даниил Тарасов
78 Канада зщ Дэймон Сиверсон
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
9 Россия зщ Иван Проворов
2 США зщ Эндрю Пик
8 США зщ Зак Веренски
27 Швеция зщ Адам Боквист
38 Канада нп Бун Дженнер
59 Россия нп Егор Чинахов
10 Россия нп Дмитрий Воронков
86 Россия нп Кирилл Марченко
13 США нп Джонни Годро
92 Швеция нп Александер Нюландер
96 США нп Джек Рослович
4 Канада нп Коул Силлинджер
42 Франция нп Александр Тексье
24 Канада нп Мэтью Оливье
7 США нп Шон Курали
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
74 Канада вр Стюарт Скиннер
30 Канада вр Кэлвин Пикар
5 Канада зщ Коди Сеси
27 Канада зщ Бретт Кулак
2 Канада зщ Эван Бушар
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
73 Канада зщ Венсан Деарне
25 Канада зщ Дарнелл Нурс
10 США нп Дерек Райан
13 Швеция нп Маттиас Янмарк
39 Канада нп Сэм Кэррик
37 США нп Уоррен Фёгеле
71 Канада нп Райан Маклауд
90 Канада нп Кори Перри
19 Канада нп Адам Хенрик
18 Канада нп Зак Хайман
97 Канада нп Коннор Макдэвид
93 Канада нп Райан Ньюджент-Хопкинс
91 Канада нп Эвандер Кейн
29 Германия нп Леон Драйзайтль
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
24.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 5Эдмонтон Ойлерз
26.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
08.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
31.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 4Эдмонтон Ойлерз
22.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
02.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 4Эдмонтон Ойлерз
28.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 7Коламбус Блю Джекетс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Коламбус Блю Джекетс
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 3
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Коламбус Блю Джекетс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Коламбус Блю Джекетс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Эдмонтон Ойлерз
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТ
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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