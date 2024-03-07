Коламбус Блю Джекетс - Эдмонтон Ойлерз 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|40
|вр
|Даниил Тарасов
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|9
|зщ
|Иван Проворов
|2
|зщ
|Эндрю Пик
|8
|зщ
|Зак Веренски
|27
|зщ
|Адам Боквист
|38
|нп
|Бун Дженнер
|59
|нп
|Егор Чинахов
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|13
|нп
|Джонни Годро
|92
|нп
|Александер Нюландер
|96
|нп
|Джек Рослович
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|42
|нп
|Александр Тексье
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|7
|нп
|Шон Курали
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|5
|зщ
|Коди Сеси
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|2
|зщ
|Эван Бушар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|10
|нп
|Дерек Райан
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|71
|нп
|Райан Маклауд
|90
|нп
|Кори Перри
|19
|нп
|Адам Хенрик
|18
|нп
|Зак Хайман
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Крис Ноблох
История личных встреч
|24.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|26.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|28.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|80
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|63
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|60
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37