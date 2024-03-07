Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймз 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Калгари Флэймз
Калгари
|88
|вр
|Андрей Василевский
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|65
|зщ
|Макс Крозье
|78
|зщ
|Эмиль Лиллеберг
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|86
|нп
|Никита Кучеров
|41
|нп
|Митчелл Чаффи
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|73
|нп
|Конор Шири
|20
|нп
|Ник Пол
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|51
|нп
|Остин Уотсон
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
|94
|зщ
|Брейден Пахал
|58
|зщ
|Оливер Чюлингтон
|44
|зщ
|Джоэль Хэнли
|48
|зщ
|Деннис Гилберт
|39
|нп
|Мэтт Коронато
|17
|нп
|Егор Шарангович
|10
|нп
|Джонатан Юбердо
|22
|нп
|Джейкоб Пеллетье
|91
|нп
|Назем Кадри
|96
|нп
|Андрей Кузьменко
|20
|нп
|Блейк Коулман
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|15
|нп
|Драйден Хант
|21
|нп
|Кевин Руни
|71
|нп
|Уолкер Дьюр
Главные тренеры
|Джон Купер
|Райан Хаска
История личных встреч
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|02.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|12.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|80
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|63
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|60
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37