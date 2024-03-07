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Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймз 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Калгари Флэймз
Калгари
88 Россия вр Андрей Василевский
31 Швеция вр Юнас Юханссон
81 Словакия зщ Эрик Чернак
77 Швеция зщ Виктор Хедман
43 Канада зщ Даррен Рэддиш
44 Канада зщ Кэлвин де Хаан
65 Канада зщ Макс Крозье
78 Норвегия зщ Эмиль Лиллеберг
91 Канада нп Стивен Стэмкос
21 Канада нп Брейден Пойнт
86 Россия нп Никита Кучеров
41 США нп Митчелл Чаффи
71 Канада нп Энтони Чирелли
38 Канада нп Брэндон Хагель
73 США нп Конор Шири
20 Канада нп Ник Пол
23 США нп Майки Эйссимонт
51 США нп Остин Уотсон
11 США нп Люк Гленденинг
64 США нп Тайлер Мотт
25 Швеция вр Якоб Маркстрём
80 Чехия вр Даниэль Владарж
52 Канада зщ Маккензи Уигар
4 Швеция зщ Расмус Андерссон
94 Канада зщ Брейден Пахал
58 Швеция зщ Оливер Чюлингтон
44 Канада зщ Джоэль Хэнли
48 США зщ Деннис Гилберт
39 США нп Мэтт Коронато
17 Беларусь нп Егор Шарангович
10 Канада нп Джонатан Юбердо
22 Канада нп Джейкоб Пеллетье
91 Канада нп Назем Кадри
96 Россия нп Андрей Кузьменко
20 США нп Блейк Коулман
11 Швеция нп Микаэль Баклунд
88 Канада нп Эндрю Манджапане
15 Канада нп Драйден Хант
21 США нп Кевин Руни
71 США нп Уолкер Дьюр
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Райан Хаска
История личных встреч
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
21.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Калгари Флэймз
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Калгари Флэймз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Калгари Флэймз
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Калгари Флэймз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 БТампа-Бэй Лайтнинг
02.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
12.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Калгари Флэймз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 Б
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТ
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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