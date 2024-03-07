Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|32
|вр
|Антти Раанта
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|22
|зщ
|Бретт Песке
|76
|зщ
|Брэди Шей
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|37
|нп
|Андрей Свечников
|88
|нп
|Мартин Нечас
|18
|нп
|Джек Друри
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|24
|нп
|Сет Джарвис
|11
|нп
|Джордан Стаал
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|34
|вр
|Джейк Аллен
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|47
|зщ
|Джейден Страбл
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|72
|зщ
|Арбер Джекай
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|89
|нп
|Джошуа Руа
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|71
|нп
|Джейк Эванс
|17
|нп
|Джош Андерсон
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|17.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|04.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|80
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|63
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|60
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37