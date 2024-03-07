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Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Монреаль Канадиенс
Монреаль
32 Финляндия вр Антти Раанта
52 Россия вр Пётр Кочетков
8 Канада зщ Брент Бёрнс
74 США зщ Джейккоб Славин
22 США зщ Бретт Песке
76 США зщ Брэди Шей
5 США зщ Джейлен Чатфилд
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
37 Россия нп Андрей Свечников
88 Чехия нп Мартин Нечас
18 США нп Джек Друри
58 Канада нп Майкл Бантинг
24 Канада нп Сет Джарвис
11 Канада нп Джордан Стаал
48 Канада нп Джордан Мартинук
71 Швеция нп Йеспер Фаст
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
23 США нп Стефан Ноэсен
34 Канада вр Джейк Аллен
35 Канада вр Сэм Монтембо
47 США зщ Джейден Страбл
21 Канада зщ Кейден Гуле
8 Канада зщ Майк Мэтисон
58 Канада зщ Дэвид Савар
72 Канада зщ Арбер Джекай
54 США зщ Джордан Харрис
49 Канада нп Рафаэль Арве-Пинар
20 Словакия нп Юрай Слафковски
14 Канада нп Ник Судзуки
22 США нп Коул Кофилд
40 Финляндия нп Йоэль Армиа
15 Канада нп Алекс Ньюхук
89 Канада нп Джошуа Руа
11 Канада нп Брендан Галлахер
71 Канада нп Джейк Эванс
17 Канада нп Джош Андерсон
70 Канада нп Таннер Пирсон
56 Финляндия нп Ессе Юлёнен
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
29.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Монреаль Канадиенс
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3Каролина Харрикейнз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 БКаролина Харрикейнз
17.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 2Монреаль Канадиенс
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0Монреаль Канадиенс
31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0Монреаль Канадиенс
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Каролина Харрикейнз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Монреаль Канадиенс
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 3 БМонреаль Канадиенс
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Каролина Харрикейнз
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКаролина Харрикейнз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БМонреаль Канадиенс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БМонреаль Канадиенс
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 2
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Монреаль Канадиенс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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