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Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
40 Швейцария вр Акира Шмид
50 Канада вр Нико Доус
6 США зщ Джон Марино
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
2 Канада зщ Брендан Смит
88 Канада зщ Кевин Баль
24 Канада зщ Колин Миллер
43 США зщ Люк Хьюз
23 Канада зщ Кёртис Макдермид
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
13 Швейцария нп Нико Хишир
28 Швейцария нп Тимо Майер
63 Швеция нп Йеспер Братт
56 Финляндия нп Эрик Хаула
86 США нп Джек Хьюз
91 Канада нп Доусон Мерсер
42 Канада нп Кёртис Лазар
11 Канада нп Крис Тирни
10 Швеция нп Александер Хольц
92 Чехия нп Томаш Носек
30 Канада вр Джоэль Хофер
50 Канада вр Джордан Биннингтон
55 Канада зщ Колтон Парэйко
4 США зщ Ник Ледди
72 США зщ Джастин Фолк
47 США зщ Тори Крюг
48 США зщ Скотт Перунович
6 Канада зщ Марко Сканделла
25 Канада нп Джордан Кайру
18 Канада нп Роберт Томас
20 США нп Брэндон Саад
89 Россия нп Павел Бучневич
10 Канада нп Брэйден Шенн
63 Канада нп Джейк Нейборс
42 Финляндия нп Каспери Капанен
12 США нп Кевин Хейз
76 Канада нп Захари Болдюк
13 Россия нп Алексей Торопченко
70 Швеция нп Оскар Сундквист
26 Австралия нп Натан Уокер
Главные тренеры
Канада Трэвис Грин (и.о.)
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
17.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Сент-Луис Блюз
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
11.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 7Нью-Джерси Дэвилз
07.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 2Сент-Луис Блюз
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 0Нью-Джерси Дэвилз
31.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТСент-Луис Блюз
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз8 : 3Нью-Джерси Дэвилз
03.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 БНью-Джерси Дэвилз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Нью-Джерси Дэвилз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сент-Луис Блюз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БСент-Луис Блюз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сент-Луис Блюз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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