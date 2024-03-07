Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
|40
|вр
|Акира Шмид
|50
|вр
|Нико Доус
|6
|зщ
|Джон Марино
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|2
|зщ
|Брендан Смит
|88
|зщ
|Кевин Баль
|24
|зщ
|Колин Миллер
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|23
|зщ
|Кёртис Макдермид
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|13
|нп
|Нико Хишир
|28
|нп
|Тимо Майер
|63
|нп
|Йеспер Братт
|56
|нп
|Эрик Хаула
|86
|нп
|Джек Хьюз
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|11
|нп
|Крис Тирни
|10
|нп
|Александер Хольц
|92
|нп
|Томаш Носек
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|47
|зщ
|Тори Крюг
|48
|зщ
|Скотт Перунович
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|25
|нп
|Джордан Кайру
|18
|нп
|Роберт Томас
|20
|нп
|Брэндон Саад
|89
|нп
|Павел Бучневич
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|42
|нп
|Каспери Капанен
|12
|нп
|Кевин Хейз
|76
|нп
|Захари Болдюк
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|26
|нп
|Натан Уокер
Главные тренеры
|Трэвис Грин (и.о.)
|Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|17.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|06.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|11.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|07.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|31.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|03.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|80
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|63
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|60
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37