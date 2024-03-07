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Флорида Пантерз - Филадельфия Флайерз 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
72 Россия вр Сергей Бобровский
41 США вр Энтони Столарз
77 Финляндия зщ Нико Миккола
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
62 Канада зщ Брэндон Монтур
42 Швеция зщ Густав Форслинг
5 Канада зщ Аарон Экблад
19 США нп Мэттью Ткачук
9 Канада нп Сэм Беннетт
23 Канада нп Картер Вераге
17 Канада нп Эван Родригес
15 Финляндия нп Антон Лунделль
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
94 Канада нп Райан Ломберг
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
21 Канада нп Ник Казинс
10 Россия нп Владимир Тарасенко
16 Финляндия нп Александр Барков
13 Канада нп Сэм Райнхарт
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
32 Швеция вр Феликс Сандстрём
24 США зщ Ник Силер
47 США зщ Ронни Аттард
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
8 США зщ Кэм Йорк
18 Канада зщ Марк Стаал
5 Россия зщ Егор Замула
21 Канада нп Скотт Лотон
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
86 США нп Джоэль Фараби
89 США нп Кэм Аткинсон
48 Канада нп Морган Фрост
74 Канада нп Оуэн Типпетт
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
25 США нп Райан Пилинг
27 США нп Ноа Кейтс
10 США нп Бобби Бринк
14 Канада нп Шон Кутюрье
62 Швеция нп Олле Люкселль
Главные тренеры
Канада Пол Морис
США Джон Торторелла
История личных встреч
07.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2Филадельфия Флайерз
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 3Флорида Пантерз
28.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3Флорида Пантерз
20.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Филадельфия Флайерз
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 3Филадельфия Флайерз
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 1 ОТФиладельфия Флайерз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 4Флорида Пантерз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 6Филадельфия Флайерз
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Флорида Пантерз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Филадельфия Флайерз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Флорида Пантерз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Флорида Пантерз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Флорида Пантерз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 Б
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 Б
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Филадельфия Флайерз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 6Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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