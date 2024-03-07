Флорида Пантерз - Филадельфия Флайерз 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|23
|нп
|Картер Вераге
|17
|нп
|Эван Родригес
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|21
|нп
|Ник Казинс
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|16
|нп
|Александр Барков
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|32
|вр
|Феликс Сандстрём
|24
|зщ
|Ник Силер
|47
|зщ
|Ронни Аттард
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|18
|зщ
|Марк Стаал
|5
|зщ
|Егор Замула
|21
|нп
|Скотт Лотон
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|48
|нп
|Морган Фрост
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|25
|нп
|Райан Пилинг
|27
|нп
|Ноа Кейтс
|10
|нп
|Бобби Бринк
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|62
|нп
|Олле Люкселль
Главные тренеры
|Пол Морис
|Джон Торторелла
История личных встреч
|07.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|20.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|80
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|63
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|60
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37