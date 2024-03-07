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Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 США вр Джереми Свейман
35 Швеция вр Линус Улльмарк
48 США зщ Мэтт Грызлик
73 США зщ Чарли Макэвой
25 США зщ Брэндон Карло
6 США зщ Мэйсон Лорей
12 США зщ Кевин Шаттенкирк
29 Канада зщ Паркер Уозерспун
18 Чехия нп Павел Заха
55 Канада нп Джастин Бразо
88 Чехия нп Давид Пастрняк
43 Канада нп Дэнтон Хайнен
74 Канада нп Джейк Дебраск
13 США нп Чарли Койл
63 Канада нп Брэд Маршан
11 США нп Трент Фредерик
39 Канада нп Морган Гики
21 США нп Джеймс ван Римсдайк
70 Швеция нп Йеспер Боквист
94 Чехия нп Якуб Лауко
35 Россия вр Илья Самсонов
60 США вр Джозеф Уолл
46 Россия зщ Илья Любушкин
37 Швеция зщ Тимоти Лильегрен
78 Канада зщ Ти Джей Броди
44 Канада зщ Морган Райлли
85 Швеция зщ Вильям Лагессон
2 Канада зщ Симон Бенуа
64 Чехия нп Давид Кемпф
16 Канада нп Митчелл Марнер
34 США нп Остон Мэттьюс
23 США нп Мэтт Нис
88 Швеция нп Вильям Нюландер
11 Канада нп Макс Доми
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
19 Швеция нп Калле Йернкрок
91 Канада нп Джон Таварес
74 Канада нп Бобби Макманн
75 Канада нп Райан Ривз
18 Канада нп Ноа Грегор
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Бостон Брюинз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТБостон Брюинз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТТоронто Мэйпл Лифс
02.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5Бостон Брюинз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Бостон Брюинз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Бостон Брюинз
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 6Торонто Мэйпл Лифс
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Бостон Брюинз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Бостон Брюинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Бостон Брюинз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ББостон Брюинз
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1 ОТ
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Бостон Брюинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 Б
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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