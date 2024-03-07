Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|1
|вр
|Джереми Свейман
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|6
|зщ
|Мэйсон Лорей
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|29
|зщ
|Паркер Уозерспун
|18
|нп
|Павел Заха
|55
|нп
|Джастин Бразо
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|13
|нп
|Чарли Койл
|63
|нп
|Брэд Маршан
|11
|нп
|Трент Фредерик
|39
|нп
|Морган Гики
|21
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|94
|нп
|Якуб Лауко
|35
|вр
|Илья Самсонов
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|44
|зщ
|Морган Райлли
|85
|зщ
|Вильям Лагессон
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|64
|нп
|Давид Кемпф
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|23
|нп
|Мэтт Нис
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|11
|нп
|Макс Доми
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|91
|нп
|Джон Таварес
|74
|нп
|Бобби Макманн
|75
|нп
|Райан Ривз
|18
|нп
|Ноа Грегор
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Шелдон Киф
История личных встреч
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|02.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|80
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|63
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|60
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37