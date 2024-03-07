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Нэшвилл Предаторз - Баффало Сэйбрз 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
08 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Баффало Сэйбрз
Баффало
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
74 Финляндия вр Юусе Сарос
57 Канада зщ Данте Фаббро
59 Швейцария зщ Роман Йози
2 Канада зщ Люк Шенн
27 США зщ Райан Макдона
45 Канада зщ Александр Каррье
3 Канада зщ Жереми Лозон
77 Канада нп Люк Евангелиста
14 Швеция нп Густав Нюквист
90 Канада нп Райан О'Райлли
9 Швеция нп Филип Форсберг
8 Канада нп Коди Гласс
10 Канада нп Колтон Сиссонс
13 Россия нп Яков Тренин
82 США нп Томми Новак
17 Канада нп Марк Янковски
44 США нп Кифер Шервуд
47 США нп Майкл Маккэррон
36 США нп Коул Смит
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
26 Швеция зщ Расмус Далин
78 Канада зщ Джейкоб Брайсон
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
75 США зщ Коннор Клифтон
33 США зщ Райан Джонсон
89 США нп Алекс Так
72 США нп Тейдж Томпсон
53 Канада нп Джефф Скиннер
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
24 Канада нп Дилан Козенс
12 США нп Джордан Гринвей
71 Швеция нп Виктор Олофссон
19 Канада нп Пейтон Кребс
9 Канада нп Закари Бенсон
21 США нп Кайл Окпосо
28 Латвия нп Земгус Гиргенсонс
50 США нп Эрик Робинсон
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
США Дон Гранато
История личных встреч
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2Нэшвилл Предаторз
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 7Нэшвилл Предаторз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 5Баффало Сэйбрз
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3Нэшвилл Предаторз
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Баффало Сэйбрз
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Баффало Сэйбрз
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3Нэшвилл Предаторз
03.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Нэшвилл Предаторз
04.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Баффало Сэйбрз
01.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 7Баффало Сэйбрз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТ
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБаффало Сэйбрз
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 2
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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