Нэшвилл Предаторз - Баффало Сэйбрз 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
08 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Баффало Сэйбрз
Баффало
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|74
|вр
|Юусе Сарос
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|59
|зщ
|Роман Йози
|2
|зщ
|Люк Шенн
|27
|зщ
|Райан Макдона
|45
|зщ
|Александр Каррье
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|14
|нп
|Густав Нюквист
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|8
|нп
|Коди Гласс
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|13
|нп
|Яков Тренин
|82
|нп
|Томми Новак
|17
|нп
|Марк Янковски
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|36
|нп
|Коул Смит
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|26
|зщ
|Расмус Далин
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|33
|зщ
|Райан Джонсон
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|24
|нп
|Дилан Козенс
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|9
|нп
|Закари Бенсон
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|50
|нп
|Эрик Робинсон
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Дон Гранато
История личных встреч
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|01.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|80
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|63
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|60
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37