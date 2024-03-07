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Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
35 Канада вр Тристан Джерри
39 США вр Алекс Неделькович
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
58 Канада зщ Крис Летанг
73 Канада зщ Пьер-Оливье Жозеф
2 США зщ Чад Руведел
27 Канада зщ Райан Грейвз
43 Канада нп Дженсен Харкинс
55 США нп Ноэль Аччари
67 Швеция нп Рикард Ракелль
87 Канада нп Сидни Кросби
20 Дания нп Ларс Эллер
48 Финляндия нп Валттери Пуустинен
71 Россия нп Евгений Малкин
19 Канада нп Райлли Смит
52 Швеция нп Эмиль Бемстрём
77 Канада нп Джефф Картер
18 Финляндия нп Ессе Пульюярви
44 США нп Джонатан Груден
79 США вр Чарли Линдгрен
35 Канада вр Дарси Кемпер
74 США зщ Джон Карлсон
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
3 США зщ Ник Дженсен
38 Швеция зщ Расмус Сандин
27 Россия зщ Александр Алексеев
21 Беларусь нп Алексей Протас
29 Канада нп Хендрикс Лапьер
8 Россия нп Александр Овечкин
43 Канада нп Том Уилсон
24 Канада нп Коннор Макмайкл
67 США нп Макс Пасиоретти
15 США нп Сонни Милано
17 Канада нп Дилан Строум
10 Россия нп Иван Мирошниченко
96 Канада нп Николя Обе-Кюбель
23 Канада нп Майкл Сгарбосса
47 Канада нп Бек Маленстин
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
03.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Вашингтон Кэпиталз
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 4Питтсбург Пингвинз
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3Вашингтон Кэпиталз
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 БПиттсбург Пингвинз
10.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Питтсбург Пингвинз
09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 6Вашингтон Кэпиталз
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 4Питтсбург Пингвинз
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 1Питтсбург Пингвинз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 3Питтсбург Пингвинз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Питтсбург Пингвинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Питтсбург Пингвинз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Питтсбург Пингвинз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 3Вашингтон Кэпиталз
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 3
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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