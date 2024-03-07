Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
08 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|58
|зщ
|Крис Летанг
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|2
|зщ
|Чад Руведел
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|87
|нп
|Сидни Кросби
|20
|нп
|Ларс Эллер
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
|77
|нп
|Джефф Картер
|18
|нп
|Ессе Пульюярви
|44
|нп
|Джонатан Груден
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|27
|зщ
|Александр Алексеев
|21
|нп
|Алексей Протас
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|8
|нп
|Александр Овечкин
|43
|нп
|Том Уилсон
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|15
|нп
|Сонни Милано
|17
|нп
|Дилан Строум
|10
|нп
|Иван Мирошниченко
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|23
|нп
|Майкл Сгарбосса
|47
|нп
|Бек Маленстин
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|03.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|10.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|25.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|63
|90
|2
|Бостон Брюинз
|64
|87
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|80
|5
|Каролина Харрикейнз
|61
|78
|6
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|72
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|68
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|65
|11
|Питтсбург Пингвинз
|60
|64
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|63
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|62
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|60
|53
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|52
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|64
|87
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|73
|7
|Вегас Голден Найтс
|62
|73
|8
|Нэшвилл Предаторз
|63
|73
|9
|Сент-Луис Блюз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Калгари Флэймз
|61
|65
|12
|Миннесота Уайлд
|62
|64
|13
|Аризона Койотс
|62
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37