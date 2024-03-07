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Аризона Койотс - Миннесота Уайлд 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
08 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Миннесота Уайлд, которое состоится 08 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
США Джон Хайнс
История личных встреч
15.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Миннесота Уайлд
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 6Аризона Койотс
13.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 ОТМиннесота Уайлд
07.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2Миннесота Уайлд
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1Аризона Койотс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Аризона Койотс
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 5Аризона Койотс
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Аризона Койотс
11.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Миннесота Уайлд
22.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Миннесота Уайлд
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Аризона Койотс
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Аризона Койотс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Аризона Койотс
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Аризона Койотс
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Миннесота Уайлд
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Миннесота Уайлд
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Миннесота Уайлд
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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