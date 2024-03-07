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Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
08 Марта 2024 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 08 Марта 2024 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Рик Токкет
История личных встреч
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4Вегас Голден Найтс
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4Вегас Голден Найтс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 5Ванкувер Кэнакс
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 5Вегас Голден Найтс
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 5Ванкувер Кэнакс
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТВегас Голден Найтс
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 4Ванкувер Кэнакс
05.09.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 7-й матч Вегас Голден Найтс3 : 0Ванкувер Кэнакс
04.09.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Ванкувер Кэнакс4 : 0Вегас Голден Найтс
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Вегас Голден Найтс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Вегас Голден Найтс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Вегас Голден Найтс
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Вегас Голден Найтс
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВегас Голден Найтс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТВанкувер Кэнакс
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Ванкувер Кэнакс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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