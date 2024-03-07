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Лос-Анджелес Кингз - Оттава Сенаторз 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
08 Марта 2024 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Оттава Сенаторз, которое состоится 08 Марта 2024 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
Канада Джим Хиллер (и.о.)
Канада Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3Лос-Анджелес Кингз
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5Лос-Анджелес Кингз
28.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3 ОТОттава Сенаторз
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Оттава Сенаторз
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Лос-Анджелес Кингз
12.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2Оттава Сенаторз
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4Оттава Сенаторз
13.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 1Лос-Анджелес Кингз
08.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТОттава Сенаторз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2 ОТ
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Лос-Анджелес Кингз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Лос-Анджелес Кингз
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Лос-Анджелес Кингз
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Оттава Сенаторз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Оттава Сенаторз
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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