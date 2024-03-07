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Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Айлендерс 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
08 Марта 2024 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Айлендерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 08 Марта 2024 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Патрик Руа
История личных встреч
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТСан-Хосе Шаркс
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Сан-Хосе Шаркс
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТСан-Хосе Шаркс
24.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Сан-Хосе Шаркс
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1 ОТНью-Йорк Айлендерс
21.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
08.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 0Сан-Хосе Шаркс
22.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Сан-Хосе Шаркс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 7 ОТ
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Сан-Хосе Шаркс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 6
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 7
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6390
2 Бостон Брюинз6487
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Торонто Мэйпл Лифс6280
5 Каролина Харрикейнз6178
6 Детройт Ред Уингз6272
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6372
8 Филадельфия Флайерз6372
9 Нью-Йорк Айлендерс6168
10 Вашингтон Кэпиталз6065
11 Питтсбург Пингвинз6064
12 Нью-Джерси Дэвилз6264
13 Баффало Сэйбрз6363
14 Монреаль Канадиенс6258
15 Оттава Сенаторз6053
16 Коламбус Блю Джекетс6252
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6487
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6078
6 Лос-Анджелес Кингз6173
7 Вегас Голден Найтс6273
8 Нэшвилл Предаторз6373
9 Сент-Луис Блюз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Калгари Флэймз6165
12 Миннесота Уайлд6264
13 Аризона Койотс6255
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6137
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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