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Кардифф Сити - Ипсвич Таун 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Кардифф Сити
Ипсвич Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ипсвич Таун3 : 2Кардифф Сити
21.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Ипсвич Таун0 : 1Кардифф Сити
31.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Кардифф Сити3 : 1Ипсвич Таун
18.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Кардифф Сити3 : 1Ипсвич Таун
10.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ипсвич Таун1 : 1Кардифф Сити
12.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити1 : 0Ипсвич Таун
31.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ипсвич Таун0 : 0Кардифф Сити
14.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ипсвич Таун3 : 1Кардифф Сити
21.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Кардифф Сити3 : 1Ипсвич Таун
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Кардифф Сити1 : 0
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 1Кардифф Сити
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Кардифф Сити2 : 1
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Кардифф Сити0 : 0
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 4 : 1Кардифф Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ипсвич Таун3 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 2Ипсвич Таун
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ипсвич Таун3 : 1
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ипсвич Таун4 : 3
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3655
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Кардифф Сити3650
11 Сандерленд3647
12 Мидлсбро3547
13 Уотфорд3645
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Куинз Парк Рейнджерс3639
20 Бирмингем Сити3539
21 Хаддерсфилд Таун3638
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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