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Сассуоло - Фрозиноне 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
09 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Сассуоло
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Фрозиноне, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фрозиноне
Фрозиноне
47ИталияврАндреа Консильи
3НорвегиязщМаркус Педерсен
5ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
43ШотландиязщДжош Дойг
11АлбанияпзНедим Байрами
42НорвегияпзКристиан Торстведт
7БразилияпзМатеус Энрике
24ИталияпзДаниэль Болока
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
31ИталияврМикеле Черофолини
5ИталиязщКалеб Околи
6ИталиязщСимоне Романьоли
19ИталиязщНадир Цортеа
32ИталиязщЭмануэле Валери
4ИталияпзМарко Брешианини
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
36ИталияпзЛука Маццители
18АргентинапзМатиас Соуле
70МарокконпВалид Хеддира
29ФранциянпФарес Геджемис
Главные тренеры
ИталияДавиде Баллардини
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФрозиноне4 : 2Сассуоло
05.05.2019Италия - Серия А35-й турСассуоло2 : 2Фрозиноне
16.12.2018Италия - Серия А16-й турФрозиноне0 : 2Сассуоло
08.05.2016Италия - Серия А37-й турФрозиноне0 : 1Сассуоло
06.01.2016Италия - Серия А18-й турСассуоло2 : 2Фрозиноне
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 0Сассуоло
28.02.2024Италия - Серия А21-й турСассуоло1 : 6
24.02.2024Италия - Серия А26-й турСассуоло2 : 3
17.02.2024Италия - Серия А25-й тур3 : 0Сассуоло
10.02.2024Италия - Серия А24-й турСассуоло1 : 1
03.03.2024Италия - Серия А27-й турФрозиноне1 : 1
25.02.2024Италия - Серия А26-й тур3 : 2Фрозиноне
18.02.2024Италия - Серия А25-й турФрозиноне0 : 3
11.02.2024Италия - Серия А24-й тур5 : 1Фрозиноне
03.02.2024Италия - Серия А23-й турФрозиноне2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2772
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2751
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2743
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Торино2737
11 Монца2736
12 Дженоа2733
13 Лечче2725
14 Эмполи2725
15 Удинезе2724
16 Фрозиноне2724
17 Верона2723
18
Зона вылета
Кальяри2723
19
Зона вылета
Сассуоло2720
20
Зона вылета
Салернитана2714

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