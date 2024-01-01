Сассуоло - Фрозиноне 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
09 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Фрозиноне, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фрозиноне
Фрозиноне
|47
|вр
|Андреа Консильи
|3
|зщ
|Маркус Педерсен
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|43
|зщ
|Джош Дойг
|11
|пз
|Недим Байрами
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|7
|пз
|Матеус Энрике
|24
|пз
|Даниэль Болока
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|31
|вр
|Микеле Черофолини
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|4
|пз
|Марко Брешианини
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|36
|пз
|Лука Маццители
|18
|пз
|Матиас Соуле
|70
|нп
|Валид Хеддира
|29
|нп
|Фарес Геджемис
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|08.05.2016
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|06.01.2016
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 3
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 3
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|72
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|27
|43
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Торино
|27
|37
|11
|Монца
|27
|36
|12
|Дженоа
|27
|33
|13
|Лечче
|27
|25
|14
|Эмполи
|27
|25
|15
|Удинезе
|27
|24
|16
|Фрозиноне
|27
|24
|17
|Верона
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|27
|23
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|27
|20
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|14