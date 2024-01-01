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Аугсбург - Хайденхайм 09 Марта прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
09 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Аугсбург
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хайденхайм, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ГерманияврФинн Дамен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
19ГерманиязщФеликс Удуохай
22Бразилиязщ Яго
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
17ХорватияпзКристиян Якич
10ГерманияпзАрне Майер
16ШвейцариянпРубен Варгас
21ГерманиянпФиллип Тиц
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
1ГерманияврКевин Мюллер
2ГерманиязщМарнон Буш
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
16ГерманияпзКевин Сесса
3ГерманияпзЯн Шёппнер
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
20АвстриянпНикола Доведан
8ГерманиянпЭрен Динкчи
10ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХайденхайм2 : 5Аугсбург
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур0 : 6Аугсбург
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турАугсбург2 : 1
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур1 : 0Аугсбург
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турАугсбург2 : 2
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й тур1 : 1Аугсбург
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турХайденхайм1 : 2
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 2Хайденхайм
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турХайденхайм1 : 2
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур1 : 2Хайденхайм
02.02.2024Германия - Бундеслига20-й турХайденхайм0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2464
2
Лига чемпионов
Бавария2454
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2444
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2443
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2437
7 Хоффенхайм2433
8 Вердер2430
9 Фрайбург2430
10 Аугсбург2429
11 Хайденхайм2428
12 Боруссия М2426
13 Вольфсбург2425
14 Унион2525
15 Бохум2425
16 Кёльн2417
17
Зона вылета
Майнц2416
18
Зона вылета
Дармштадт 982413

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