Аугсбург - Хайденхайм 09 Марта прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
09 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хайденхайм, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Финн Дамен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|22
|зщ
|Яго
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|17
|пз
|Кристиян Якич
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|16
|пз
|Кевин Сесса
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|20
|нп
|Никола Доведан
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Франк Шмидт
История личных встреч
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|02.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|24
|64
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|44
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|37
|7
|Хоффенхайм
|24
|33
|8
|Вердер
|24
|30
|9
|Фрайбург
|24
|30
|10
|Аугсбург
|24
|29
|11
|Хайденхайм
|24
|28
|12
|Боруссия М
|24
|26
|13
|Вольфсбург
|24
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|24
|25
|16
|Кёльн
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Майнц
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|24
|13