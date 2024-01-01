Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
11 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль, которое состоится 11 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Главные тренеры
|Херардо Мартино
История личных встреч
|28.05.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|26.02.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 0
|09.10.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 3
|07.08.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|01.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|04.07.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|13.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 2
|18.10.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|03.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|5 : 0
|26.02.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|22.02.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|01.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|6 : 0
|29.01.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 3
|03.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|25.02.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|22.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|08.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|4 : 1
|05.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|3
|7
|2
|Портленд Тимберс
|3
|7
|3
|Торонто
|3
|7
|4
|Ди-Си Юнайтед
|2
|4
|5
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|4
|6
|Сент-Луис Сити
|2
|4
|7
|Реал Солт-Лейк
|3
|4
|8
|Миннесота Юнайтед
|2
|4
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|4
|10
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|4
|11
|Цинциннати
|2
|4
|12
|Коламбус Крю
|2
|4
|13
|Шарлотт
|3
|4
|14
|Даллас
|2
|3
|15
|Лос-Анджелес
|2
|3
|16
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|17
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|18
|Нэшвилл
|2
|2
|19
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|1
|20
|Чикаго Файр
|2
|1
|21
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|22
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|23
|Остин
|2
|1
|24
|Колорадо Рэпидз
|2
|1
|25
|Орландо Сити
|2
|1
|26
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|27
|Сан-Хосе Эртквейкс
|2
|0
|28
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|29
|Нью-Йорк Сити
|3
|0