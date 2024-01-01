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Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
11 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Клёб де Фут Монреаль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль, которое состоится 11 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Главные тренеры
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
28.05.2023 США - Major League Soccer США - MLS Клёб де Фут Монреаль1 : 0Интер Майами
26.02.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 0Клёб де Фут Монреаль
09.10.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 3Клёб де Фут Монреаль
07.08.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль2 : 2Интер Майами
01.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Клёб де Фут Монреаль
04.07.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль1 : 0Интер Майами
13.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 2Клёб де Фут Монреаль
18.10.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль2 : 1Интер Майами
03.03.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами5 : 0
26.02.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
22.02.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 0
01.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 6 : 0Интер Майами
29.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 3Интер Майами
03.03.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 2Клёб де Фут Монреаль
25.02.2024 США - Major League Soccer МЛС 0 : 0Клёб де Фут Монреаль
22.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS 2 : 1Клёб де Фут Монреаль
08.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS Клёб де Фут Монреаль4 : 1
05.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS Клёб де Фут Монреаль1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Интер Майами37
2 Портленд Тимберс37
3 Торонто37
4 Ди-Си Юнайтед24
5 Лос-Анджелес Гэлакси24
6 Сент-Луис Сити24
7 Реал Солт-Лейк34
8 Миннесота Юнайтед24
9 Нью-Йорк Ред Буллз24
10 Клёб де Фут Монреаль24
11 Цинциннати24
12 Коламбус Крю24
13 Шарлотт34
14 Даллас23
15 Лос-Анджелес23
16 Филадельфия Юнион22
17 Спортинг Канзас-Сити22
18 Нэшвилл22
19 Ванкувер Уайткэпс11
20 Чикаго Файр21
21 Хьюстон Динамо21
22 Сиэтл Саундерс21
23 Остин21
24 Колорадо Рэпидз21
25 Орландо Сити21
26 Атланта Юнайтед10
27 Сан-Хосе Эртквейкс20
28 Нью-Инглэнд Революшн20
29 Нью-Йорк Сити30

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