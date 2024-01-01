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Каролина Харрикейнз - Калгари Флэймз 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
11 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Калгари Флэймз, которое состоится 11 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Райан Хаска
История личных встреч
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Каролина Харрикейнз
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2Калгари Флэймз
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
08.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3Калгари Флэймз
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 4Каролина Харрикейнз
30.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Калгари Флэймз
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4Калгари Флэймз
23.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
14.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4Калгари Флэймз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Каролина Харрикейнз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6490
2 Бостон Брюинз6589
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6382
5 Торонто Мэйпл Лифс6380
6 Филадельфия Флайерз6474
7 Детройт Ред Уингз6372
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6270
10 Вашингтон Кэпиталз6167
11 Нью-Джерси Дэвилз6466
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6164
14 Монреаль Канадиенс6358
15 Оттава Сенаторз6154
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6589
2 Даллас Старз6587
3 Виннипег Джетс6285
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6279
6 Нэшвилл Предаторз6577
7 Лос-Анджелес Кингз6275
8 Вегас Голден Найтс6373
9 Калгари Флэймз6267
10 Сент-Луис Блюз6367
11 Сиэтл Кракен6367
12 Миннесота Уайлд6467
13 Аризона Койотс6457
14 Анахайм Дакс6349
15 Сан-Хосе Шаркс6237
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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