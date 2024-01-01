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Чикаго Блэкхоукс - Аризона Койотс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
11 Марта 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Аризона Койотс, которое состоится 11 Марта 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Чикаго Блэкхоукс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 1Чикаго Блэкхоукс
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТАризона Койотс
07.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 0Аризона Койотс
21.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТАризона Койотс
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 4Чикаго Блэкхоукс
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1Аризона Койотс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Чикаго Блэкхоукс
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Чикаго Блэкхоукс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТ
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 0
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Чикаго Блэкхоукс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Аризона Койотс
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Аризона Койотс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6490
2 Бостон Брюинз6589
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6382
5 Торонто Мэйпл Лифс6380
6 Филадельфия Флайерз6474
7 Детройт Ред Уингз6372
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6270
10 Вашингтон Кэпиталз6167
11 Нью-Джерси Дэвилз6466
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6164
14 Монреаль Канадиенс6358
15 Оттава Сенаторз6154
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6589
2 Даллас Старз6587
3 Виннипег Джетс6285
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6279
6 Нэшвилл Предаторз6577
7 Лос-Анджелес Кингз6275
8 Вегас Голден Найтс6373
9 Калгари Флэймз6267
10 Сент-Луис Блюз6367
11 Сиэтл Кракен6367
12 Миннесота Уайлд6467
13 Аризона Койотс6457
14 Анахайм Дакс6349
15 Сан-Хосе Шаркс6237
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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