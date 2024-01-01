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Анахайм Дакс - Нью-Йорк Айлендерс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
11 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Анахайм Дакс
3-й период, 60'
1 : 6
Нью-Йорк Айлендерс

  • 20:24
    1:3
    Алекс Киллорн
0'
20'
40'
60'
  • 05:11
    0:1
    Кейси Сизикас
  • 07:28
    0:2
    Кайл Палмьери
  • 14:28
    0:3
    Брок Нельсон
  • 40:34
    1:4
    Бо Хорват
  • 47:56
    1:5
    Пьер Энгвалль
  • 58:12
    1:6
    Кэл Клаттербак
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 11 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
36СШАврДжон Гибсон
1ЧехияврЛукаш Достал
51КанадазщОлен Целльвегер
4СШАзщКэм Фаулер
7ЧехиязщРадко Гудас
34РоссиязщПавел Минтюков
28ШвециязщГустав Линдстрём
60СШАзщДжексон ЛаКомбе
19СШАнпТрой Терри
23КанаданпМэйсон Мактавиш
17КанаданпАлекс Киллорн
49СШАнпМакс Джонс
44КанаданпРосс Джонстон
16КанаданпРайан Строум
77СШАнпФрэнк Ватрано
33ШвециянпЯкоб Сильверберг
21ШвециянпИсак Лундестрём
39СШАнпБен Майерс
20КанаданпБретт Лисон
24КанаданпБенуа-Оливье Гру
40РоссияврСемён Варламов
30РоссияврИлья Сорокин
8КанадазщНоа Добсон
3КанадазщАдам Пелеч
6КанадазщРайан Пулок
28РоссиязщАлександр Романов
25ШвециязщСебастьян Ахо
2СШАзщМайк Райлли
13КанаданпМэтью Барзал
14КанаданпБо Хорват
29СШАнпБрок Нельсон
21СШАнпКайл Палмьери
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
27СШАнпАндерс Ли
10ШвециянпСимон Хольмстрём
53КанаданпКейси Сизикас
18ШвециянпПьер Энгвалль
15КанаданпКэл Клаттербак
32СШАнпКайл Маклин
17КанаданпМэтт Мартин
Главные тренеры
СШАГрег Кронин
КанадаПатрик Руа
История личных встреч
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3Анахайм Дакс
16.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Нью-Йорк Айлендерс
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс7 : 1Анахайм Дакс
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3Анахайм Дакс
28.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 4Нью-Йорк Айлендерс
21.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 6 БАнахайм Дакс
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 0Анахайм Дакс
18.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
22.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТАнахайм Дакс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 6
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Анахайм Дакс
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Нью-Йорк Айлендерс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6691
3 Нью-Йорк Рейнджерс6386
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Детройт Ред Уингз6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6270
10 Вашингтон Кэпиталз6269
11 Нью-Джерси Дэвилз6466
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6385
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6375
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Миннесота Уайлд6569
10 Сиэтл Кракен6367
11 Калгари Флэймз6467
12 Сент-Луис Блюз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6349
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

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