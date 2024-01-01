Анахайм Дакс - Нью-Йорк Айлендерс 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
11 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
3-й период, 60'
1 : 6
- 20:241:3Алекс Киллорн
0'
20'
40'
60'
- 05:110:1Кейси Сизикас
- 07:280:2Кайл Палмьери
- 14:280:3Брок Нельсон
- 40:341:4Бо Хорват
- 47:561:5Пьер Энгвалль
- 58:121:6Кэл Клаттербак
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 11 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|36
|вр
|Джон Гибсон
|1
|вр
|Лукаш Достал
|51
|зщ
|Олен Целльвегер
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|7
|зщ
|Радко Гудас
|34
|зщ
|Павел Минтюков
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
|60
|зщ
|Джексон ЛаКомбе
|19
|нп
|Трой Терри
|23
|нп
|Мэйсон Мактавиш
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|49
|нп
|Макс Джонс
|44
|нп
|Росс Джонстон
|16
|нп
|Райан Строум
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|21
|нп
|Исак Лундестрём
|39
|нп
|Бен Майерс
|20
|нп
|Бретт Лисон
|24
|нп
|Бенуа-Оливье Гру
|40
|вр
|Семён Варламов
|30
|вр
|Илья Сорокин
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|6
|зщ
|Райан Пулок
|28
|зщ
|Александр Романов
|25
|зщ
|Себастьян Ахо
|2
|зщ
|Майк Райлли
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|29
|нп
|Брок Нельсон
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|27
|нп
|Андерс Ли
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|32
|нп
|Кайл Маклин
|17
|нп
|Мэтт Мартин
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Патрик Руа
История личных встреч
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|21.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|20.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|18.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|66
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|63
|86
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|70
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|62
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|63
|85
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|63
|75
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|10
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|11
|Калгари Флэймз
|64
|67
|12
|Сент-Луис Блюз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|63
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39