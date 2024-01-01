Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
12 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 12 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|23
|зщ
|Адам Фокс
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|6
|зщ
|Зак Джонс
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|91
|нп
|Александер Веннберг
|10
|нп
|Артемий Панарин
|24
|нп
|Каапо Какко
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|73
|нп
|Мэтт Ремпе
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
|96
|нп
|Джек Рослович
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|50
|вр
|Нико Доус
|36
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|6
|зщ
|Джон Марино
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|2
|зщ
|Брендан Смит
|88
|зщ
|Кевин Баль
|17
|зщ
|Шимон Немец
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|23
|зщ
|Кёртис Макдермид
|28
|нп
|Тимо Майер
|13
|нп
|Нико Хишир
|18
|нп
|Ондржей Палат
|63
|нп
|Йеспер Братт
|56
|нп
|Эрик Хаула
|86
|нп
|Джек Хьюз
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|11
|нп
|Крис Тирни
|10
|нп
|Александер Хольц
|92
|нп
|Томаш Носек
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3
|02.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 7-й матч
|4 : 0
|30.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|5 : 2
|28.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|4 : 0
|25.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 3
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|1 : 2 ОТ
|21.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|1 : 5
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|66
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|63
|86
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|63
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|62
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|63
|85
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|63
|75
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|10
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|11
|Калгари Флэймз
|64
|67
|12
|Сент-Луис Блюз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39