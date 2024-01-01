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Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
12 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 12 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
31 Россия вр Игорь Шестёркин
32 США вр Джонатан Куик
23 США зщ Адам Фокс
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
6 США зщ Зак Джонс
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
55 США зщ Райан Линдгрен
79 США зщ К'Андре Миллер
91 Швеция нп Александер Веннберг
10 Россия нп Артемий Панарин
24 Финляндия нп Каапо Какко
50 Канада нп Уилл Кайлли
73 Канада нп Мэтт Ремпе
21 Канада нп Баркли Гудроу
26 США нп Джимми Веси
96 США нп Джек Рослович
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
50 Канада вр Нико Доус
36 Финляндия вр Каапо Кяхкёнен
6 США зщ Джон Марино
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
2 Канада зщ Брендан Смит
88 Канада зщ Кевин Баль
17 Словакия зщ Шимон Немец
43 США зщ Люк Хьюз
23 Канада зщ Кёртис Макдермид
28 Швейцария нп Тимо Майер
13 Швейцария нп Нико Хишир
18 Чехия нп Ондржей Палат
63 Швеция нп Йеспер Братт
56 Финляндия нп Эрик Хаула
86 США нп Джек Хьюз
91 Канада нп Доусон Мерсер
42 Канада нп Кёртис Лазар
11 Канада нп Крис Тирни
10 Швеция нп Александер Хольц
92 Чехия нп Томаш Носек
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
02.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Нью-Джерси Дэвилз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
30.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
28.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Нью-Джерси Дэвилз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
25.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Нью-Джерси Дэвилз
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2 ОТНью-Джерси Дэвилз
21.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Нью-Джерси Дэвилз1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6691
3 Нью-Йорк Рейнджерс6386
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6372
9 Детройт Ред Уингз6472
10 Вашингтон Кэпиталз6269
11 Нью-Джерси Дэвилз6466
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6385
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6375
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Миннесота Уайлд6569
10 Сиэтл Кракен6367
11 Калгари Флэймз6467
12 Сент-Луис Блюз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6449
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

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